Temporal en Alvear: voló parte del techo de la terminal y derribó una columna por ruta 14

El intenso temporal que atravesó este jueves gran parte de Corrientes provocó importantes destrozos en varias localidades, donde las fuertes ráfagas de viento, la lluvia, el granizo y la intensa actividad eléctrica generaron complicaciones en la infraestructura, el tránsito y los servicios.

Una de las ciudades más afectadas fue Alvear, donde el viento provocó el desprendimiento de parte del techo de la terminal de ómnibus y derribó los andamios de una estructura de señalética ubicada en el acceso Norte sobre la ruta nacional 14. Además, se registró la caída de árboles, postes y cables en distintos sectores de la ciudad.

Gentileza Municipalidad de Alvear

Gentileza Municipalidad de Alvear

Desde el Municipio informaron que las cuadrillas municipales trabajan desde las primeras horas relevando los daños y asistiendo a los vecinos.

"Ante las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en las últimas horas, los equipos municipales se encuentran recorriendo los sectores afectados, asistiendo a las familias y trabajando para dar respuesta a cada situación que se presente", señalaron desde la comuna.

Asimismo, agregaron: "Pedimos a la comunidad mantener la calma y tomar los recaudos necesarios mientras continúan las tareas de relevamiento y asistencia".

Gentileza Municipalidad de Alvear

Destrozos en otros sectores

Las fuertes ráfagas también causaron importantes daños en Colonia Las Flores, un paraje rural ubicado entre Juan Pujol y Mocoretá. Un vecino de la zona, Manuel Tagliepietra, compartió imágenes en las que se observa un árbol de gran porte completamente derribado, además de ramas y vegetación arrasadas por la violencia del viento.

Manuel Tagliepietra

Por la concentración y magnitud de los daños, surgió la hipótesis de que el fenómeno podría haber sido un tornado o algún otro evento de viento severo. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el tipo de fenómeno meteorológico que provocó los destrozos. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Manuel Tagliepietra

Impresionantes imágenes cerca de Monte Caseros

Otro de los registros que llamó la atención fue el captado en el acceso a Monte Caseros, a la altura del peaje Piedritas, ubicado en el kilómetro 362,6 de la Ruta Nacional 14.

Las imágenes muestran el avance de una imponente formación nubosa que muchos describieron como una posible manga o tornado mientras la tormenta ingresaba a la región. Hasta el momento, tampoco existe confirmación oficial sobre la naturaleza del fenómeno.

En Santo Tomé, el temporal también se hizo sentir con intensidad. Durante varias horas se registraron fuertes tormentas acompañadas por granizo, intensas ráfagas y una marcada actividad eléctrica, generando preocupación entre los vecinos.

Ruta Nacional 12 cortada en Esquina

En tanto, la situación más complicada para la circulación vial se registró cerca de Esquina, donde un enorme eucalipto cayó sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del paraje El Carmen, frente a la Escuela N° 627.

El árbol se desplomó de manera transversal sobre la calzada debido a la fuerza del viento, bloqueando completamente ambos sentidos de circulación.

Como consecuencia, el tránsito quedó totalmente interrumpido para camiones, colectivos de larga distancia y vehículos particulares, generando importantes demoras en una de las principales vías de conexión entre el sur correntino y la provincia de Entre Ríos.