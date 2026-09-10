Remiseros de Corrientes tendrán una app local con tarifas más bajas y menos comisión

La Federación de Remiseros prepara el lanzamiento de una nueva aplicación para solicitar el servicio, con una tarifa que será inferior a la habitual de los remises y que, según anticiparon, se mantendrá constante independientemente de las condiciones climáticas. El chofer solo deberá entregar el 15% de su recaudación.

Según indicaron, la plataforma tendrá un funcionamiento similar al de Uber, pero con un porcentaje menor de la recaudación destinado al sostenimiento de la aplicación.

“Vamos a lanzar una aplicación similar a Uber con la diferencia que al chofer le va a sacar solo el 15 % de su recaudación”, explicó a El Matutino de Mega, Hugo Rivas, presidente de la Federación de Remiseros.

Según detalló, la tarifa será “más baja que la tarifa de remis” y se mantendrá sin modificaciones durante jornadas de lluvia u otras situaciones que puedan generar aumentos en el costo del servicio.

“Todo el mundo cuida hoy su bolsillo, la idea es trabajar para que a los choferes le quede más ganancia y que el usuario sepa lo que va a pagar”, señaló Rivas.

En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos es evitar que los pasajeros se encuentren con tarifas elevadas en momentos de alta demanda. “Cuando está el clima lluvioso no tenga que mirar su billetera y decir la app me cobra 15 o 20 y no me alcanza. Nuestra tarifa va a ser muy baja y van a poder utilizarla todos”, sostuvo.

Tendrá una oficina física

Otra de las diferencias que planteó Rivas respecto de otras plataformas será la existencia de un espacio físico de atención al usuario.

“Vamos a tener un lugar físico porque vamos a abrir una oficina, junto a una remisería. Uber no tiene un lugar físico, nosotros lo vamos a tener para que el usuario pueda plantear su situación y nosotros tomar cartas en el asunto”, afirmó.

El referente de los remiseros aseguró además que la propuesta ya generó interés entre los trabajadores del sector. “Tenemos 180 compañeros que ya quieren y se están sumando muchísimo. Los muchachos están desesperados”, expresó.

“La idea es trabajar para que a los choferes les quede más ganancia”, insistió Rivas, quien también destacó la importancia de los usuarios para la actividad: “Siempre abordamos la situación del trabajador, también la del usuario porque nosotros dependemos de ellos”.

La aplicación estará disponible a fin de mes

Rivas confirmó que la aplicación podría comenzar a utilizarse a fin de septiembre, mientras avanzan con la puesta a punto de la oficina y las habilitaciones correspondientes.

Pero el proyecto de la Federación no se limitará al lanzamiento de la aplicación. En el mismo espacio funcionará una mutual destinada a los trabajadores del sector y sus familias.

“Hoy en día el trabajador no tiene una obra social, no tiene absolutamente nada y nosotros queremos brindarle algo”, explicó el dirigente.

La iniciativa contempla acuerdos con distintos prestadores y comercios para ofrecer beneficios y descuentos. Según adelantó Rivas, ya mantienen conversaciones con policonsultorios, repuesteras y estudios jurídicos, entre otros sectores.

“La mutual estaría funcionando en uno o dos meses”, indicó.

De esta manera, la Federación de Remiseros busca avanzar con dos herramientas destinadas tanto a los usuarios como a los trabajadores: una aplicación con tarifas económicas y previsibles para solicitar viajes y una mutual que permita acceder a distintos beneficios para quienes trabajan en el sector y sus familias.