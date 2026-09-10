Corrientes: cómo funciona la nueva app gratuita para encontrar plomeros, carpinteros y más

Una nueva herramienta digital que busca conectar a vecinos que necesitan realizar distintos trabajos con prestadores de oficios ya está vigente en Corrientes. Fue lanzada este jueves por la Municipalidad y la denominaron “La Muni Oficios”. Es gratuita y ya se encuentra disponible.

La app fue desarrollada íntegramente por personal municipal y entre los rubros disponibles se encuentran refrigeración, carpintería, plomería y construcción, entre otros.

Bajo el lema “La Muni te conecta con el Trabajo”, la propuesta busca facilitar el contacto entre quienes ofrecen sus servicios y quienes necesitan contratar un trabajador.

Uno de los principales aspectos de la herramienta es que los usuarios podrán calificar el trabajo realizado. Una vez finalizada la prestación, podrán validar el servicio y asignarle una valoración mediante estrellas.

De esta manera, los trabajadores podrán construir una reputación dentro de la plataforma, que servirá para mejorar su posicionamiento en los listados y brindar referencias a quienes estén buscando contratar un servicio.

Durante la presentación, el intendente Claudio Polich destacó que la iniciativa busca “vincular a las personas que quieren ofrecer su trabajo con quienes requieren una prestación determinada”.

“A través de esta aplicación podemos tener ordenada la oferta y la demanda, y a la vez una calificación que nos permita saber a quiénes estamos dejando entrar a nuestra casa en la búsqueda de la solución del problema”, explicó.

Polich también remarcó el objetivo de que la tecnología tenga una utilidad concreta para los vecinos. “Lo que tenemos que buscar es que la tecnología sea amigable y que sirva para que las personas tengamos cada vez más un contacto fraterno y seguro”, sostuvo.

Una vidriera para los trabajadores

La secretaria General de la Municipalidad, Florencia Ojeda, señaló que la iniciativa busca fortalecer el trabajo vinculado a los oficios tradicionales y generar nuevas oportunidades para los vecinos.

“En estos momentos en donde la inteligencia artificial y la tecnología están en auge, eso no quita que hoy sean los oficios, el trabajo con las manos -sobre todas las cosas-, los que también sean muy necesarios”, afirmó.

La funcionaria explicó además que “La Muni Oficios” estará articulada con la Oficina de Empleo, lo que permitirá complementar la herramienta digital con capacitaciones y otras acciones de acompañamiento.

Ojeda definió a la plataforma como una nueva “vidriera” para quienes ofrecen sus servicios. “Anteriormente teníamos distintas herramientas, como las Páginas Amarillas o las publicaciones en los diarios, pero hoy esto puede estar al alcance de la mano a través del celular”, indicó.

Cómo usar “La Muni Oficios”

El director de Innovación y Tecnología, Santiago Pruyas, explicó que el acceso a la aplicación es sencillo. El vecino debe ingresar a “La Muni Oficios”, registrarse en tres pasos y comenzar a consultar los prestadores disponibles.

La plataforma permite conocer a los trabajadores registrados y, luego de contratar el servicio, dejar una valoración. El sistema de estrellas permitirá generar un historial de reputación dentro de la aplicación.

Los trabajadores que quieran incorporarse como prestadores deberán acreditarse en la Oficina de Empleo, ubicada en pasaje Villanueva 1460.

También podrán realizar el trámite durante los operativos de “La Muni en tu Barrio”, que recorren distintos sectores de la ciudad.

Así, la Municipalidad busca concentrar en una misma herramienta la oferta de trabajadores de distintos rubros y el contacto con vecinos que necesitan contratar servicios, sumando además un sistema de calificaciones para generar referencias dentro de la plataforma.