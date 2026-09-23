Autovía de ruta 12 en Corrientes: dónde avanzan las obras y qué cambios habrá en la zona

La construcción de la Travesía Urbana de Corrientes sobre la Ruta Nacional 12 continúa con distintos frentes de trabajo activos entre los kilómetros 1023 y 1036. Las tareas forman parte de la obra que busca mejorar las condiciones de circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.

Según informó Vialidad Nacional, a través del 10° Distrito Corrientes, actualmente se trabaja en el sector donde estará ubicado el futuro intercambiador de la Avenida Libertad y la Ruta Nacional 12, con tareas de movimiento de suelo.

Sectores bajo obra

Otro de los frentes se encuentra en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro, donde se ejecutan trabajos vinculados a la construcción de alcantarillas y cunetas revestidas de hormigón armado.

Además, en el sector de calle Verona, avanzan las tareas de movimiento de suelo y la ejecución de defensas de hormigón tipo New Jersey.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a quienes circulen por la Ruta Nacional 12 hacerlo con precaución, reducir la velocidad al aproximarse a los sectores donde se desarrollan las obras y respetar las indicaciones del personal encargado del ordenamiento del tránsito.

La recomendación apunta a preservar la seguridad tanto de los conductores como de los trabajadores que se encuentran realizando tareas en los distintos puntos de la Travesía Urbana.