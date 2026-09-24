Bajo el fuerte sol, Corrientes salió a las calles para acompañar a la Virgen de la Merced

Las calles de Corrientes se llenaron de fieles que participaron de la tradicional procesión en honor a Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad. La celebración reunió a familias y grupos de católicos que se acercaron para acompañar el recorrido de la Virgen.

La jornada estuvo marcada por un fuerte sol y una temperatura de 26°C, aunque el calor se hizo sentir con intensidad durante el recorrido. A pesar de las condiciones, los fieles permanecieron en las calles para participar de una de las celebraciones religiosas más importantes de la ciudad.

Cacho Monzón

Desde las 17, los correntinos comenzaron a reunirse frente a la Iglesia de La Merced, donde se instaló un gran escenario para la celebración religiosa que tendría lugar luego de la procesión. Con banderines e imágenes de la Santa Madre, los participantes se prepararon para acompañar el recorrido que se realiza cada 24 de septiembre.

Cacho Monzón

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La procesión comenzó por calle 25 de Mayo, en dirección hacia Tucumán, y se extendió a lo largo de unas cuatro cuadras. La Santa Cruz encabezó la marcha y detrás se ubicaron los niños, que acompañaron el paso de la Virgen con cánticos.

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La imagen de la Virgen Morena fue llevada durante el recorrido por hombres del Ejército correntino, mientras los fieles avanzaban detrás y acompañaban la celebración religiosa por las calles de la ciudad.

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Luego del recorrido, la procesión regresó hasta la Iglesia de La Merced. Allí, una plaza colmada de personas esperaba para participar de la misa en honor a Nuestra Señora de la Merced.

Al finalizar la procesión, el arzobispo Adolfo Larraguein presidió la Eucaristía frente a los fieles reunidos. La celebración cerró así una jornada marcada por la fe, los cánticos y la presencia de cientos de correntinos en las calles de la ciudad.