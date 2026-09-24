Claudio Polich advirtió que Corrientes está "muy cerquita" de tener los primeros evacuados por la crecida del río Paraná

Ante el constante incremento del caudal del río Paraná, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, advirtió que el Municipio y la Provincia avanzan en el armado de la logística para asistir a las primeras familias que deban abandonar sus viviendas sobre la franja costera.

Los registros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) indicaron que el río se ubica en los 4,52 metros de altura, manteniéndose en estado estacionado de forma momentánea.

"Estamos muy cerquita de tener los primeros evacuados por la creciente del río", confirmó el jefe comunal al ser consultado tras participar de la celebración religiosa en honor a la Virgen de la Merced.

Respecto a la situación de las zonas ribereñas vulnerables, la autoridad municipal explicó: "Es gente que ha asentado su forma de vida en la costa del río y que, por supuesto, en estas crecientes empiezan a tener problemas".

Trabajo coordinado y causas técnicas de la crecida

Frente a la evolución de las marcas hidrométricas, Polich sostuvo que el Ejecutivo municipal mantiene un esquema operativo conjunto con los ministerios provinciales. "Se está trabajando en toda la logística de lo que tiene que ver para evacuar. Venimos trabajando hace rato con el Gobierno provincial, venimos trabajando en conjunto sobre un plan estratégico", dijo a radio Sudamericana.

Por su parte, el ingeniero agrónomo e investigador del CONICET y la UNNE, Ditmar Kurtz, detalló los factores meteorológicos y operativos que originan el repentino repunte del río Paraná a la altura de la capital.

Según precisó el especialista, el fenómeno responde principalmente a las intensas precipitaciones registradas en la alta cuenca del sur de Brasil. Este aporte derivó en que la central hidroeléctrica de Itaipú tuviera que abrir sus vertederos de descarga al pasar de recibir un caudal normal de 8.000 metros cúbicos por segundo a un pico de 16.000 metros cúbicos por segundo.