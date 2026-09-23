A qué se debe la crecida del río Paraná en Corrientes, según especialistas

El río Paraná continúa creciendo en Corrientes y este miércoles los registros volvieron a mostrar un aumento en distintos puertos de la provincia. Un especialista explicó a El Litoral que el fenómeno está relacionado con las lluvias en Brasil y el aumento del caudal que recibe Itaipú.

Ditmar Kurtz, ingeniero agrónomo, investigador y docente argentino, explicó a El Litoral cuáles son las causas que están detrás de esta crecida: “Se debe a las lluvias en Brasil, también a que Itaipú se vio obligada a abrir las compuertas porque empezó a recibir el doble del agua. De 8.000 pasó a 16.000 metros cúbicos por segundo”.

Los últimos datos

De acuerdo con los datos de Prefectura Naval Argentina, este miércoles el río Paraná alcanzó los 5,19 metros en Itatí, tres centímetros más que el martes. En la ciudad de Corrientes, en tanto, llegó a 4,51 metros.

La situación también se refleja en otros puntos de la provincia. En Goya, el río alcanzó los 4,19 metros, mientras que el nivel de alerta se ubica en 5,20 metros.

El aumento del caudal se registra también en otras localidades correntinas, por lo que el seguimiento de los niveles del Paraná continúa siendo clave durante los próximos días.