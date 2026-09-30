A preparar el mate y la reposera: este jueves habilitan las cinco playas de Corrientes

La espera terminó para los amantes de la playa en Corrientes. Con la llegada de octubre, este jueves comenzará oficialmente la temporada de verano con la habilitación de los cinco balnearios municipales de la ciudad.

Arazaty I y II, Molina Punta e Islas Malvinas I y II, volverán a recibir a quienes buscan disfrutar de la costa del Paraná durante los meses más cálidos.

Archivo Marcos Mendoza

La apertura forma parte de una nueva edición del programa “El verano más largo del país”, una propuesta que busca extender la temporada de playas en la ciudad y convertir a los balnearios en uno de los principales atractivos durante los próximos meses.

Adrián Meza, director de Playas de la Municipalidad de Corrientes, señaló anteriormente a El Litoral: “El primero de octubre se coloca el boyado en las cinco playas. Siempre y cuando el río lo permita, hasta ahora están accesibles".

De esta manera, desde este jueves los cinco balnearios contarán con el boyado correspondiente para el inicio de la temporada. Las condiciones de cada espacio serán evaluadas de acuerdo con la situación del río y podrían registrarse diferencias en la superficie disponible.

Archivo Marcos Mendoza

Acto inaugural

Aunque la temporada comenzará oficialmente este jueves, el acto inaugural será el domingo 4 de octubre. La jornada marcará la apertura formal de una nueva temporada de playas en la capital correntina.

Así, Arazaty I y II, Molina Punta e Islas Malvinas I y II se preparan para recibir nuevamente a los bañistas y dar inicio a los meses de playa en Corrientes, con una temporada que se extenderá durante los próximos meses.