Capital ultima detalles del Presupuesto 2019 y Tarifaria para enviar ambos al Concejo

El Gobierno municipal pretende enviar juntos el proyecto de Presupuesto y Tarifaria 2019. Los equipos de trabajo de la Municipalidad apuran sus cálculos. La idea sería remitir los expedientes durante la primera semana de noviembre.

“Estamos ultimando los detalles del Presupuesto y la Tarifaria, para enviar todo junto”, confirmó a El Litoral Hugo Calvano, jefe del Gabinete municipal.

El equipo de Tassano remitió su primer Presupuesto el 10 de noviembre de 2017, pese a que aún no asumía. Hubo un acuerdo con el entonces intendente Fabián Ríos, que ya había perdido las elecciones, para que el equipo económico de Tassano armara y remitiera un cálculo de gastos.

La iniciativa económica contemplaba un total de $3.325 millones en gastos y recursos para este año.

Se especula que el proyecto superaría los 4 mil millones.

Habrá que esperar para saber si el Municipio contempla la posibilidad de acceder a herramientas financieras, como préstamos y la emisión de bonos.



Agenda

Fue el presidente del Concejo, Norberto Ast, quien días atrás confirmó la agenda del Concejo para el último bimestre.

Ast aseguró que en las últimas ocho sesiones ordinarias avanzarán con el Presupuesto 2019, Tarifaria y boleto de colectivos. Pero aclaró que no existe posibilidad alguna de que el pasaje del transporte público aumente este año.

“El Concejo va a tener que tratar tres temas de acá a fin de año: Presupuesto 2019, Tarifaria y boleto de colectivos”, manifestó.

El presidente del Concejo, sin embargo, aclaró que tanto la Tarifaria como el aumento del boleto de colectivos entrarán en vigencia recién el próximo año.

“Tanto la Tarifaria como el aumento del boleto es para que entren en vigencia el año 2019. Es decir, una cosa será el tiempo en que se trate y otra la vigencia. No existe posibilidad de que el boleto de colectivos aumente este año. El Concejo tratará el tema, hará lo que tenga que hacer, pero para que entre en vigencia en 2019”, agregó.

Anticipó, además, que se pretende sesionar en la Facultad de Ciencias Exactas el próximo 25 de octubre y en noviembre en algún establecimiento escolar.