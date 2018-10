Víctima del hotel alojamiento fue identificada por su pareja

Finalmente, la justicia pudo identificar a la mujer embarazada de seis meses que fue encontrada muerta en un hotel alojamiento de Florencio Varela. Se trata de Carolina M., de 25 años.

A las 18:30 se presentó en la seccional 3° de Quilmes un hombre llamado Alfredo R. denunciando la desaparición de su concubina. Según especificó, se trataba de una mujer que estaba cursando el séptimo mes de gestación de su bebé. Además, dio otros detalles sobre su aspecto físico que, a priori, a los efectivos les pareció coincidente con los del cadáver hallado en el hotel “Susurro”. También señaló que no la había visto desde el sábado a las 2 de la mañana.

Inmediatamente desde la seccional dieron aviso al fiscal Mario March, que dispuso la declaración testimonial del hombre y solicitó que sea llevado hasta la morgue. Una vez en el lugar, pudo reconocer el cuerpo.

Por el crimen permanece detenido Ariel N.G., la persona que ingresó con Carolina al albergue transitorio para luego escapar violentamente y en soledad rompiendo la barrera del estacionamiento del lugar. Durante la tarde de ayer, el sospechoso quedó imputado por homicidio.

La cámara de seguridad del hotel fue clave para detenerlo. En su fuga, la cara del sospechoso quedó registrada al igual que la patente de su Ford Focus. Con este último dato la Policía Bonaerense fue primero a un domicilio de la zona vinculado al vehículo pero allí una mujer les dijo que el auto lo había vendido en 2015.

Luego, una pista los llevó a la calle Carriego 32, en Don Bosco, hogar de la ex mujer de G. Allí estaba el hombre, que primero intentó evadir a los efectivos haciéndose pasar por otra persona, pero finalmente fue detenido.

El cuerpo lo halló la policía bonaerense e indicó que había una gran cantidad de sangre en la sábana debajo del cadáver, a la altura de la cintura y sus partes íntimas. La principal hipótesis de la Justicia es que se trató de un juego sexual violento.

Tras el hallazgo, los familiares de la víctima dijeron que Carolina tenía otros dos hijos además del embarazo y expresaron su estupor sobre las circunstancias de la muerte, sobre la que se enteraron recién el lunes.

“Es una lástima que como familia no sepamos nada y nos hayamos tenido que enterar por la prensa. Más allá de los errores que haya tenido, no puede ser que se siga manchando la imagen de una persona que no está para defenderse”, afirmó su prima Lilén, en diálogo con CrónicaTV. “Esto es un homicidio doble, porque no sólo se le quitó la vida a ella sino al bebé que gestaba”, lamentó.