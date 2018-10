Detuvieron a ex intendente acusado de tener vínculo con el “Operativo Sapucay”

Luego de varios allanamientos simultáneos, la Gendarmería Nacional aprehendió en la Capital correntina al ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone, en el marco de la investigación del “Operativo Sapucay”. El ex jefe comunal está acusado de pertenecer a la red criminal que asolaba a Itatí y tenía a la localidad de Empedrado como una segunda puerta para el ingreso de narcóticos. Fue alojado en el “Escuadrón 48 Corrientes” de la Gendarmería Nacional y en las próximas horas sería trasladado a Buenos Aires para que declare el lunes ante la Justicia.

Por la misma causa también detuvieron a otro hombre en Capital, mientras que en la provincia de Buenos Aires apresaron a su hija y a su ex yerno, ambos gendarmes.

De acuerdo al informe de prensa, en total se efectuaron 12 allanamientos, seis en nuestra ciudad, uno en Empedrado, uno en Fontana (Chaco), dos en Tigre, uno en Monte Grande y uno en Ezeiza (Buenos Aires). Los mismo son continuación de las investigaciones tras la reciente aprehensión de “Morenita” Marín, quien se había transformado en uno de los prófugos más buscados del país, pero cayó la semana pasada. Debido a ello las fuerzas federales multiplicaron su despliegue en la zona, en permanente colaboración con las autoridades provinciales y judiciales.

Fue así como se logró aprehender a Faraone, quien fue dos veces intendente de Empedrado en la década del 90. Mientras que en la provincia de Buenos Aires fueron detenidos varias personas entre ellas su hija, de nombre Agustina y su ex yerno, ambos se desempeñan en esa fuerza, además de otras dos personas cuyas identidades no trascendieron. Cabe acotar que uno de los allanamientos en la capital correntina se llevó a cabo en un domicilio ubicado en las inmediaciones de la avenida Maipú y Alta Gracia y otro por calle España.

Según el informe de prensa tanto la hija como su ex yerno miembros de esa fuerza, habían sido captados por la “narco política” en el año 2014. Desde entonces, se los mantuvo en la fuerza como “carnada”, siendo vigilados de forma permanente y utilizados para estudiar el comportamiento del resto de los integrantes de la banda. De esa forma se obtuvo información precisa que permitió conocer cómo operaban los diferentes miembros y los roles que ocupaba cada uno de ellos lo que contribuyó al éxito de las operaciones.

Faraone se suma al ex intendente de Itatí, Natividad Terán, su vice, Fabio Aquino, y el comisario de la localidad, todos detenidos durante el megaoperativo “Sapucay” cuyo entramado criminal con vínculos políticos fue desarticulado por las fuerzas federales en marzo del año pasado.

También está detenido “Morenita” Marín quien habría aportados datos para logar la detención del ex intendente empedradeño, dijeron los investigadores.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sergio Torres junto con los fiscales Carlos Stornelli y Diego Iglesias y de ellos participaron personal del Escuadrón Núcleo 48 “Corrientes”, Destacamento Móvil 6, Escuadrón Seguridad Vial “Autopistas Sur”, Escuadrón 51 “Resistencia”, y de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Corrientes”, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina.

Por su parte, el jefe de la Agrupación III de Gendarmería Nacional, el comandante mayor Juan José Karacic, habló con la prensa luego de los allanamientos y la detención del ex intendente Faraone, de su hija y su yerno. “Será la Justicia quien defina el grado de vinculación que pueden tener estas personas detenidas”, dijo. Y anticipó que Faraone y otro de los detenidos serán trasladados a Buenos Aires para que puedan declarar el lunes.

Bullrich

“Estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos con todos los argentinos: combatir al narcotráfico para sacar la droga de los barrios. No nos importa quién esté detrás, nosotros investigamos y contamos con el profesionalismo y el esfuerzo de un equipo que está dispuesto a desarticular a las organizaciones, caiga quien caiga”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco para combatir el narcotráfico.