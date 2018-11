“Si Camau vota a favor del Presupuesto, pediré sanciones”

El concejal Omar Molina (PJ) advirtió que “si Camau Espínola vota a favor del Presupuesto, se pedirá que sea sancionado. No hay miembros de primera ni de segunda, todos los legisladores tienen mandato partidario”. “Hay un mandato partidario del Consejo Provincial del partido que fue acatado por los otros legisladores nacionales con los cuales él mismo dijo que conversa, por lo que no se puede argumentar desconocimiento”, expresó.

“No solo hubo el mandato partidario de este año para no aprobar el presupuesto de ajuste del gobierno de Macri, sino también el año pasado hubo un mandato para que no se acompañe el ajuste previsional a los jubilados”.

