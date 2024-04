Alfredo Vallejos sobre la Ley Ómnibus: "El oficialismo fue cediendo, hay diálogo"

El Diputado Nacional por Corrientes, Alfredo Vallejos, señaló que: "El oficialismo fue cediendo, hay diálogo" con respecto a la Ley Bases. En Hoja de Ruta dio detalles de qué opina sobre el proyecto de Ley que busca aprobar el Gobierno Nacional antes del Pacto de Mayo.

"Algunas de las cuestiones que planteamos se tuvieron en cuenta. Esa inflexibilidad que mostraba el oficialismo al principio, fue cediendo. Mucho de lo que proponíamos se tuvo en cuenta y eso se da en procesos de este tipo", dijo. Vallejos destacó que "se fueron eliminando capítulos".

"Lo que tiene que ver con privatizaciones, eran más de 40 empresas que se querían privatizar y hoy son cuatro, más otras nueve que pueden ser parcialmente privatizadas", destacó. Destacó además que "antes se hablaba de una delegación de 11 facultades y hoy se habla de 4".

"Esto es producto de la negociación y de haber consensuado con los gobernadores", agregó. "El oficialismo debía advertirse desde el inicio que el diálogo y el consenso tenía que ser moneda corriente", sumó.

El diputado también se refirió al proyecto de ley para tratar el presupuesto de las universidades. "Ya se convocó a la comisión para el jueves. No dimos quórum a la propuesta de los kirchneristas hace unos días porque entendemos que hay una reglamentación que cumplir. No va con nuestras funciones este tipo de estregias políticas, era para la foto porque sabían que no se podía dar así", sumó.

Además, el Diputado de la UCR destacó que el lunes se realizará en Corrientes la Convención del partido. "Buscamos tomar decisioes de lo que va ser el futuro proceso electoral interno", explicó. "El proceso no es ideal, me hubiera gustado que fuera en una fecha más cercana pero hay que hacerlo", ceró.

