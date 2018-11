La Justicia homologó el acuerdo entre los ex socios del Supermax

Después de un proceso de mediación, los ex socios de la firma Supermax S.A. alcanzaron un acuerdo a fines de octubre, y ayer el mismo fue homologado por el Juzgado Civil y Comercial N° 9, a cargo de la doctora Marina Alejandra Antunez. Lo que lleva tranquilidad a los cerca de 700 empleados que temían que el conflicto se traduzca en despidos masivos.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 9 a cargo de la doctora Marina Alejandra Antunez, dictó ayer una resolución por la cual se homologó el acuerdo celebrado entre Alberto Raúl Castro y Carlos Jorge Irigoyen.

En concreto, la doctora Antunez dio a conocer que en la causa caratulada “Irigoyen Carlos Jorge c/ Castro Alberto Raúl s/ remoción de director”, expediente 169322, dictó la Resolución N° 236.

Mediante la misma, se homologó el acuerdo celebrado entre Alberto Raúl Castro por su propio derecho y en representación de la firma Supermax S.A. y Carlos Jorge Irigoyen; quedando a cargo de las partes su exclusivo cumplimiento.

Días atrás el Centro Judicial de Mediación del Poder judicial había logrado que los ex socios se pusieran de acuerdo respecto del litigio judicial que llevaban adelante. Vale señalar que la firma posee 13 sucursales en la Capital de Corrientes y cuenta con alrededor de 700 empleados.