Mujeres hacen fuerza para que avance la ley de paridad de género en Diputados

n Referentes del “Colectivo de Mujeres” del PJ se reunieron con el presidente de la Cámara Diputados, Pedro Cassani, para solicitar el “pronto tratamiento de la Ley de Paridad de Género”.

Con la presencia del diputado Ernesto Meixner, se explicó la técnica parlamentaria de rigor, y la intención de cada diputado, de que la cuestión sea debatida en el recinto cuanto antes, tras el trabajo respectivo de las comisiones pertinentes.

Entre otras estuvieron las dirigentes Patricia Rindel, Miriam Sosa, Miriam Coronel y Eloísa Denis.

El tema, cabe recordar, se encuentra en comisiones, al igual que la iniciativa de voto joven, desde la sesión anterior.

En la sesión del miércoles, el diputado Cesar Acevedo en representación del bloque del PJ, habló para las mujeres de su partido presentes en el recinto, diciendo que la idea es que “este tema salga este año”, citando que lejos de “personalismos”, el PJ está dispuesto a tratar el proyecto del Ejecutivo. También agradeció el gesto de la presidencia de permitirle el uso de la palabra, cuando el tema no estaba en debate.

Las mujeres dirigentes también reclamaron celeridad para el proyecto de voto joven.

Todo indica que en el mejor de los casos ambas iniciativas podrían ser tratadas en la Cámara de Diputados el último día de sesión ordinaria.

Es decir, siempre en el mejor de los casos, las iniciativas llegarán al Senado en marzo y todo indica que aunque sean sancionadas no habría tiempo suficiente para que se implementen en las elecciones de 2019.

Según las alternativas que maneja el Gobierno provincial, no descartan adelantar y desdoblar las elecciones legislativas.

Corrientes elige 15 diputados y 5 senadores, y se votaría en junio o antes de las Primarias del 11 de agosto.

Por eso, al menos que se apure el tratamiento de las leyes, todo parece indicar que las reformas entrarían en vigencia recién en 2021.

Fue ante esta posibilidad que la oposición, en la Cámara baja, buscó apurar el tratamiento de las iniciativas, pero el oficialismo no lo permitió.

El proyecto de ley de paridad de género pasó a dos comisiones: la de Asuntos Constitucionales y la de Derechos Humanos, donde se anexarán iniciativas similares ya existentes.

En el mismo sentido, el proyecto de ley denominado “voto joven” pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Restan 2 sesiones para que concluya el año ordinario legislativo y los legisladores esperan avanzar en el proyecto de Presupuesto 2019, que recién ingresaría a la Cámara baja, esta semana.

El Gobierno podría convocar a sesiones extraordinarias para lograr que la ley de leyes tenga media sanción y sea aprobada en marzo.

Por eso las dirigentes iniciaron una campaña en las redes sociales para pedir que el proyecto de paridad de género y el voto joven se traten en sesiones extraordinarias. Cuando la iniciativa tomó estado parlamentario, los 10 diputados opositores dieron una conferencia para anunciar que pedirían el tratamiento con preferencia para la paridad de género y el voto joven, ambos proyectos enviados por el gobernador Gustavo Valdés.

Sólo la diputada de Proyecto Corrientes, también oficialista, acompañó el pedido de los opositores. Los otros 16 legisladores oficialistas votaron en contra de la intención opositora de tratar los proyectos en la próxima sesión.

El proyecto de ley de paridad de género pasó a dos comisiones: la de Asuntos Constitucionales y la de Derechos Humanos, donde se anexarán iniciativas similares ya existentes.

En el mismo sentido, el proyecto de ley denominado “voto joven” pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Para ambos proyectos, la oposición había solicitado “preferencia” en el tratamiento, lo que fue rechazado, entendiéndose la “importancia” de estas iniciativas. En cambio, todos coincidieron en celebrar que el Gobierno provincial haya remitido estos proyectos.