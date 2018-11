Boca Unidos venció a Sarmiento y consiguió clasificar por adelantado

Rubén Poletti

deportes@ellitoral.com.ar

Boca Unidos logró el primer objetivo a corto plazo fijado a principios de temporada. Al vencer ayer a Sarmiento de Resistencia por 1 a 0, el equipo aurirrojo logró por adelantado la clasificación a uno de los octogonales de la segunda fase, siendo el primer conjunto del Torneo Federal A en conseguirlo.

El partido, correspondiente a la decimocuarta fecha de la zona 4 del certamen, se dividió en dos partes. Una primera mitad donde se vio el mejor juego de ambos equipos y una segunda parte donde, si bien se marcó el único gol del encuentro, fue mucho más trabada y disputada.

Un primer tiempo intenso y entretenido al que sólo le faltaron los goles protagonizaron correntinos y chaqueños, porque los dos equipos apostaron a ir en busca del arco de enfrente, en un campo de juego pesado por las lluvias de los últimos días.

El local hizo diferencias por las bandas, con un gran trabajo de Ríos, mientras que Mbombaj alternó buenas con malas. El chaqueño ganó la pulseada por su sector y más de una vez tiró la diagonal para ir a buscar como delantero centro.

Otro que tuvo un buen juego en la primera mitad fue Núñez, haciendo gala de toda su experiencia y jerarquía para pivotear, hacer la pausa y buscar al compañero mejor ubicado.

La primera acción de riesgo para el equipo aurirrojo se dio con una gran asistencia de Núñez para el ingreso de Maciel, quien decidió rematar al arco de zurda, cuando se ofrecían como posibles receptores por el centro Fabro y Ríos. La pelota terminó yéndose por encima del travesaño.

Al rato, Ríos habilitó por la derecha a Cáceres, quien hizo la pausa y envió un centro al punto del penal que el extremo fue a buscar. Sin embargo, la tijera del jugador chaqueño se perdió por arriba del horizontal.

Lo mejor de Sarmiento estuvo por el sector izquierdo, donde Bulgarelli le ganó en varias oportunidades el mano a mano a Morales. En una de las primeras acciones de ese tipo, el futbolista decano dejó atrás a su marca para llegar hasta el fondo y meter un centro bajo que Parera desvió al arco, pero Medina impidió el gol tapando el remate con los pies.

Con el conjunto correntino como dominador del trámite, y el Decano buscando desequilibrar a través del contraataque o la pelota parada, Boca Unidos se encontró con una muy buena oportunidad de ponerse al frente del marcador. Carniello “barrió” una pelota cerca de la mitad de la cancha, habilitando sin intención a Cáceres, quien se internó en el área apareado por Berlo, sacando un zurdazo que se fue alto.

Las últimas tres situaciones del primer tiempo fueron favorables a la visita y todas tuvieron como protagonista a Bulgarelli.

En la primera acción, el “7” habilitó por derecha a Cañete, quien le ganó las espaldas a Baroni y lanzó el centro al medio, pero Medina leyó muy bien la jugada y se anticipó al ingreso de Parera para cortar abajo.

En la siguiente, Bulgarelli jugó para el ingreso por el medio de Cañete, pero Medina salió a atorarlo bien y, luego, Fernández no llegó a capturar el balón.

En tiempo de descuento, el extremo visitante le quitó una pelota a Morales y jugó para Orzán, quien sacó un remate de media distancia que el arquero controló sin problemas en dos tiempos.

La segunda parte comenzó con Boca Unidos buscando lograr el desequilibrio. Tras un tiro libre de Fabro, la pelota quedó sin dueño en el área. El rebote le quedó a Baroni, quien ensayó un tiro que rebotó en Orzán y se fue al tiro de esquina.

Del córner se hizo cargo nuevamente Fabro y, tras un despeje corto, Mbombaj encaró por izquierda y envió un centro que Carrera alcanzó a rechazar con las manos, Carniello fue abajo tocando para Cáceres, quien impactó a la pelota con cara externa, devolviendo el remate al vertical derecho. La acción fue luego invalidada por el árbitro, que marcó infracción del defensor de Boca Unidos.

Boca Unidos quedó en superioridad numérica cuando Cevasco fue a disputar con la plancha una pelota con Mbombaj y el árbitro no dudó en expulsar al mediocampista de Sarmiento.

Cinco minutos después llegó la apertura del marcador. Baroni jugó una pelota vertical para Núñez, quien combinó de primera con Fabro, que sacó un zurdazo bajo que dio en el pie derecho de Carrera, elevándose la pelota para terminar descansando en la red.

Con ventaja en el resultado y de hombres, Boca Unidos equivocó el planteo. En lugar de hacer circular con paciencia el balón esperando la oportunidad para definir el trámite, jugó pelotas largas, se retrasó en el campo y dejó agrandar a un rival que estaba agonizando.

La visita fue como pudo, pero no tuvo claridad en ataque. Lo más cerca que estuvo fue con un remate de larga distancia de Cuevas que Medina envió al córner.

El ingreso de Leani para armar línea de cuatro en el fondo en lugar de un media punta como Maciel, entonó más a Sarmiento, que se fue adelante a todo o nada.

Aún así, Boca Unidos tuvo varios contraataques para cerrar el partido. En uno de ellos, Fabro abrió para Ríos, quien superó como en casi toda la noche a López y lanzó el centro atrás para el autor del gol, pero el remate de este se fue por encima del travesaño.

Cerca del final, el local tuvo otras dos ocasiones. Mbombaj jugó para Núñez, quien alargó en dirección a los ingresados Larrasabal y Niz, pero entre ambos no pudieron resolver ante el achique de Carrera.

En la otra jugada, que tuvo nuevamente a Núñez como iniciador, el chaqueño habilitó a Larrasabal, quien se arrojó al piso ante la salida del arquero, e ingresando por la izquierda Mbombaj la empujó al gol. El árbitro anuló la conquista a instancia de la jueza de línea por posición adelantada, cuando dio la impresión que la posición del ex UAI Urquiza fue lícita.

Ya con el “Tanque” Silba en cancha como última carta, Sarmiento llenó de centros el área correntina en tiempo agregado, los que fueron respondidos con solvencia por el fondo, aunque el sufrimiento del final fue innecesario.

Boca Unidos volvió al triunfo en su casa, sacándose de encima a un duro rival como Sarmiento, abrochando la clasificación a la segunda fase del certamen restando cuatro fechas para el final de la primera parte del torneo. Ahora queda defender la punta, esa de la que no se baja desde el inicio.