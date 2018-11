El Ejecutivo aún no define extraordinarias

“Vamos a estar enviando en pocos días más el proyecto del Presupuesto 2019 a la Legislatura”, dijo ayer el gobernador Gustavo Valdés tras la presentación del Plan de Desarrollo Costero en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en Buenos Aires.

“Antes del lunes”, dijo, al señalar la posible fecha. Esto significa antes de la próxima semana. No obstante, el mandatario dejó abierta la posibilidad de una prórroga del presupuesto porque “no definimos si vamos a convocar a sesiones extraordinarias”.

El proyecto no formó parte del orden del día de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto no quita que tome estado parlamentario esta mañana en dicho cuerpo. También podría ingresar mañana al Senado. Estas son las alternativas plausibles.

No obstante, por el momento no hay plazos técnicos para su aprobación en periodo ordinario. Aunque tampoco se descarta una prórroga de sesiones. Valdés, en tanto, consideró que aún están evaluando el llamado, según expresó en declaraciones a la FM local Radio Dos.

Si la iniciativa no se trata en periodo de prórroga o en extraordinarias, se prorrogará el presupuesto vigente. El acto administrativo permitirá al Ejecutivo disponer de los recursos.