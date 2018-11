Balance positivo para Benjamín Traverso en su primer año en Rotax

En un año en que todo análisis resulta altamente positivo, Benjamín Traverso completó, el pasado fin de semana, la temporada junto con RMC Buenos Aires. En su primer año dentro de la categoría, el volante de Esquina llegó a estas últimas instancias en lucha por el título y el pase al Mundial Rotax. Al cierre de esta fecha, se quedó con el 4° puesto en el ranking de la divisional Micro Max.

Sin duda, este ha sido un año totalmente favorable para el joven correntino, que ha sabido edificar su protagonismo dentro de la competitiva divisional de este prestigioso certamen. Luego de los buenos resultados conseguidos en el Torneo de Verano, Benjamín supo alcanzar la victoria en la primera competencia del Torneo Anual, marcando sus intenciones de dar lucha por el título y el ticket al Irmc Grand Finals.

Tras este comienzo auspicioso, se mantuvo como protagonista a lo largo de toda la temporada, llegando al podio nuevamente en la 3ª fecha, donde quedó 3° en la competencia final.

Posteriormente, siendo superado en el certamen, el 3° evento de la temporada le dio la posibilidad de recuperar el liderazgo del campeonato momentáneamente en el 4° compromiso, en la Fecha Especial con Invitados, donde formó dupla con el piloto entrerriano, Manuel Borgert.

En el 6° compromiso del año, en el mes de septiembre, volvió a mostrarse altamente competitivo dentro del numeroso plantel de la divisional menor, y se quedó con el 5° puesto en la competencia final, cosechando buenos puntos, y manteniéndose expectante para dar lucha hasta las últimas fechas por el título.

De esta forma, tras un buen desarrollo del 7° acto, llegó entre los mejores 5 en busca del campeonato a la última instancia, para la cual el escenario porteño lucía todas sus galas y con un gran número de espectadores que acompañó al cierre de la temporada. Esta fecha especial, que otorgaba puntaje y medio, dejaba abierta la definición hasta las últimas instancias, y el correntino no desentonó. Por el contrario, supo esgrimir toda su garra y potencial en cada salida a pista, para mantenerse vigente hasta el final. Sin embargo, los resultados no sólo dependían de su actuación sino también de la de sus rivales directos y en este marco, luego de disputarse las mangas, la final ya lo encontraba fuera de la conversación por el torneo. A pesar de esto, se mantuvo en toda la competencia definitoria como protagonista en sitios de privilegio, completando la última etapa del año en el 7° lugar, tras una competencia que no tuvo desperdicios y mereció la atención del numeroso público presente.

Pero la temporada no sólo tuvo este crecimiento para Benjamín Traverso. Promediando el mes de mayo, hizo su debut en la RMC Grand National, en Villaguay, donde se llevó un triunfo inobjetable. Luego, el Irmc Sudamericano disputado en el mes de junio en Brasil le dio la oportunidad de medirse por primera vez en una competencia internacional.

Los resultados, como él mismo analizó con actitud madura, no fueron los esperados, pero recogió una gran experiencia que pudo capitalizar posteriormente en las competencias nacionales.

En su evaluación personal de lo actuado en esta temporada, comentó: “Estoy contento porque todo el año fue una victoria para mí porque me pude superar carrera a carrera. Cometí errores y pude aprender de ellos. Creo que regalamos 3 carreras en este campeonato por problemas con el motor. Eso se notó, y tuvimos que hacer un esfuerzo grande para llegar con chances a la última. Eso fue un logro gigante. Cuando decidimos ingresar a esta categoría, nos dijeron que iba a ser muy difícil, pero en la primera vinimos y ganamos. Después anduvimos bien durante todo el año. Fuimos muy regulares. Cuando volvimos del Sudamericano volvimos sin motor, con uno muy malo y regalamos 3 carreras. Hubiéramos terminado mucho mejor en el campeonato”.

Luego habló sobre este fin de semana en particular: “Desde el jueves anduvimos muy parejos en los tiempos. Largamos quintos, di todo lo que pude durante el fin de semana”.

Posteriormente, se refirió a sus próximos compromisos: “En el mes de diciembre vamos a estar corriendo el Argentino. El próximo año, ya vamos a estar en la Mini, va a ser otro año para aprender. Sé que será difícil, pero va a haber que afrontarlo y adaptarse lo mejor posible. La idea es seguir creciendo en esto que me apasiona, y mi familia me acompaña”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de toda la temporada: “Quiero agradecer a toda mi familia, a mi abuela que me mira desde el cielo, a todo el equipo Rossikart, a Martín Duhalde, a Martín Palavecino, a la gente de Esquina que siempre me apoya, a mis auspiciantes: Lotería Correntina, Municipalidad de Esquina (Corrientes) y Cablevisión Esquina”.

Benjamín Traverso cierra este certamen en el 4° puesto, con 436 puntos, y una victoria. Una nueva presentación del volante correntino tendrá lugar el 8 y 9 de diciembre, en el kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, cuando se dispute el evento Nº 3, Fecha Coronación del certamen de mayor envergadura del kartismo nacional. Allí, intentará ser protagonista nuevamente, como lo ha sido en el transcurso de toda la temporada 2018.