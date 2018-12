Bolsonaro dice que aplicará sanciones a Cuba y Venezuela

El presidente electo de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este martes que tomará todas las medidas “dentro del Estado de derecho y la democracia” para oponerse a los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Bolsonaro, quien asumirá el 1 de enero, hizo el comentario en un video en vivo de Facebook.

El político es un ferviente anticomunista que ha elogiado el régimen militar de su país entre 1964 y 1985, además, frecuentemente habla contra Venezuela y Cuba, lo que supone un cambio drástico frente a los gobiernos del Partido de los Trabajadores entre 2003 hasta 2016.

En los últimos días el mandatario electo protagonizó un entredicho con Venezuela por la invitación protocolar al presidente Nicolás Maduro al acto de investidura.

En tanto que de Cuba, además del color político, lo distancia la determinación del gobierno de Miguel Diaz-Canel de ordenar el retorno a la isla de 3.000 médicos que atendían en diversos nudos del sistema sanitario nacional de Brasil.

“Maduro no fue invitado a la asunción en respeto al pueblo venezolano, no hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña; todos los países del mundo deben dejar de apoyarlo y unirse para liberar a Venezuela”, dijo el canciller designado, Ernesto Araújo, en redes sociales.

De esta forma, el futuro gobierno de Brasil se posicionó oficialmente después de que Venezuela recibiera la semana pasada aviones de combate rusos para realizar ejercicios militares, como consecuencia del respaldo que el presidente ruso, Vladimir Putin, le dio a Maduro.

Bolsonaro, un militar retirado que hizo campaña contra el “comunismo” y “las relaciones internacionales pactadas por la ideología”, fue felicitado por Maduro luego de su victoria electoral.

Sin embargo, Bolsonaro y su equipo profundizaron el tono que había tomado el actual mandatario, Michel Temer, cuyo gobierno comandó la suspensión de Venezuela como socio del Mercosur en 2017, cuando ejercía la presidencia rotativa del bloque.

La posición de Brasil, la mayor economía del Mercosur, estuvo en consonancia con la de Argentina, Paraguay y Uruguay, los otros fundadores del bloque.

Incluso Temer decretó este mes la intervención federal del estado de Roraima, vecino a Venezuela, para enfrentar el colapso de ese distrito amazónico, que no puede pagar a los empleados públicos y atribuye parte de la crisis la llegada masivo venezolanos.

Araújo defiende un alineamiento con Estados Unidos, a cuyo presidente, Donald Trump, calificó en sus artículos como un “salvador de Occidente” contra “el globalismo”.