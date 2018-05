Expectativas de intendentes peronistas por una futura reunión con Valdés

Desde su asunción como Gobernador el pasado 10 de diciembre, Gustavo Valdés planteó una nueva forma de vincularse con los intendentes a partir de reuniones en las que junta a varios. En una oportunidad incluso logró tener en la Rosadita local a más de 60 jefes comunales para la firma del Pacto de Responsabilidad Fiscal.

Durante el mes de mayo se anunció que iba a mantener encuentros numerosos, situación que se dio primero con intendentes radicales el pasado lunes 7 de mayo y luego con los de otros partidos que conforman Encuentro por Corrientes el lunes 14.

Según pudo saber El Litoral la agenda seguiría con los jefes comunales del Partido Justicialista aunque todavía sin fecha definida. Este medio dialogó con intendentes para conocer lo que esperan del posible encuentro.

Desde San Roque, Raúl Hadad aseguró que tiene expectativas favorables de tener un nuevo encuentro con Gustavo Valdés. Detalló en tanto que espera que los principales planteos por parte de los jefes comunales peronistas pasarán por temas vinculados a la infraestructura.

“El Gobernador se viene reuniendo con los intendentes de manera periódica, esperamos que pronto sea el turno de los jefes comunales del PJ”, comentó Hadad, pero agregando que por ahora no le notificaron de ninguna fecha.

“Los principales temas que vamos a plantear pasan por las cloacas para un barrio muy humilde y maquinarias para poder limpiar arroyos que atraviesan la ciudad”, explicó Hadad. Agregó también que buscarán entablar un programa para entubar canales.

“Las viviendas también van a ser un tema recurrente, al igual que la asistencia para comrpar maquinarias”, manifestó el Intendente de San Roque.

Hadad comentó que vienen manteniendo una muy buena relación con Valdés y que ve buena predisposición. “Esperamos que esta buena relación se transforme en beneficios para todas las municipalidades y vecinos del interior”, pidió.

El intendente de Santa Lucía, José Sanánez también se mostró optimista de un posible encuentro con el Gobernador. “Es muy bueno poder reunirnos, porque con la gestión anterior no pudimos lograr ni avanzar en nada”, comentó.

“Nosotros vamos a preguntar por los avances que tuvo el proyecto ejecutivo que les presentamos para la construcción de un polo hortícola de 5 hectáreas”, comentó Sanánez. Anteriormente se había anunciado que la Municipalidad de Santa Lucía había ya adquirido los terrenos para la obra y que pedían asistencia provincial para completarlo.

No obstante, el intendente de Santa Lucía planteó dudas sobre la metodología en esas reuniones: “Hay que ver como son, porque si estamos muchos y no se pueden hacer planteos concretos posiblemente no sirva”, argumentó.

“Con el Gobernador tenemos una muy buena relación, siempre nos reciben, nos reunimos seguido, pero todavía no hemos logrado avanzar ni concretar nada”, concluyó Sanánez.