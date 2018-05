Macri: "La autocrítica que me hago es que siempre fui muy optimista y pusimos metas ambiciosas"

El presidente Mauricio Macri consideró "superada la turbulencia cambiaria", reiteró necesario "un gran acuerdo nacional" con todas las fuerzas políticas de cara al futuro y reconoció "problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central".

"Como dijo el presidente del Banco Central, la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población, hubo miedo y angustia", sostuvo el jefe de Estado en rueda de prensa en la residencia presidencial de Olivos.

Durante su mensaje, Macri tuvo lugar para la autocrítica al referirse a dificultades de "coordinación" entre los ministros que manejan la economía y el Banco Central. En esa línea, dijo que debe lograrse la coordinación necesaria "sin vulnerar la independencia" de la entidad que conduce Federico Sturzenegger.

"Estamos recorriendo caminos inexplorados, intentamos hacer las cosas lo mejor posible", agregó , al tiempo que ratificó a todos los miembros del equipo económico: "Es muy bueno y lo demostró esta semana".

En otro tramo de la conferencia, Macri afirmó que "el problema de fondo es corregir un problema que se arrastra hace muchas décadas", apuntando particularmente al déficit fiscal. Al respecto, el mandatario aseguró que la Argentina debe "profundizar" la reducción del gasto público porque "no se puede gastar toda la vida más de lo que se tiene".

"Lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no era suficiente", indicó.

"Por mi personalidad, siempre he sido muy positivo y tal vez me puse metas muy ambiciosas para todos", apuntó.

Así, insistió: "Pusimos metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó por eso". Según explicó, "lo que está pasando en el país en un hecho concreto y para que eso pueda fortalecerse, necesitamos sacar esta mochila".

