Ministros provinciales de todo el país analizaron la situación de la obra pública

Representantes de las áreas provinciales de Obras Públicas y de Infraestructura se reunieron para evaluar el sector. Si bien la preocupación crisis cambiaria fue un telón de fondo extraoficial, en la mesa se avanzó con diversos temas, entre ellos, los relacionados con el sistema de contratación de Participación Público-Privada (PPP), entre ellos, el segundo puente Chaco-Corrientes.

La 139ª edición de la Asamblea Plenaria Ordinaria del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (Cimop) se realizó en Capital Federal. El órgano reúne a los máximos responsables de las Obras y Servicios Públicos de las provincias, con el objeto de asesorar en los temas específicos de infraestructura. También, busca coordinar el fortalecimiento de las relaciones entre las provincias y de estas con la Nación.

Los ministros recibieron informes regionales, por parte de funcionarios nacionales del área de Infraestructura. En la ocasión, el director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), Alejandro Giuliano, expuso sobre el “Código Modelo Sísmico para Latinoamérica y el Caribe”, que se viene trabajando en la región entre los países del Mercosur.

“Confirmaron que el 21 de agosto se llamará a licitación para el segundo puente Chaco-Corrientes”, dijo a El Litoral el ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Bernardo Rodríguez. “Formaría parte de la segunda etapa de la Red de Rutas Seguras y Nuevas Autopistas”, indicó el titular del área, ya que se habrían anticipado los procedimientos administrativos.

El encuentro se realizó con la crisis cambiaria como telón de fondo. Sin embargo, esta coyuntura no integró la agenda oficial. Sobre el impacto del dólar en la obra pública, y en la construcción en general, el funcionario indicó a este diario que no se desestiman incrementos a futuro dado que es un escenario que afecta a los insumos en general.

“Esto es algo que va a impactar en todas las provincias, es general”, señaló Rodríguez. “Hay un movimiento de precios en materiales y puede haber un pedido de aumento de los trabajadores del sector”, indicó.

No obstante, el ministro aclaró que, en caso de realizarse un revalúo en el área de la construcción, los precios se fijan en el marco de una comisión mixta en la cual participan representantes de los sectores público y privado, como así los representantes de los trabajadores.

Por otra parte, Rodríguez informó que la Provincia está trabajando en la reglamentación de la Ley Provincial de PPP, que fue sancionada este año por la Legislatura. El martes, en tanto, tres asesores técnicos brindaron información al gabinete de Gustavo Valdés en torno al nuevo sistema de contratación.

“El futuro de la obra pública son los PPP, de participación entre el sector público y privado”, manifestó Rodríguez. Por el momento, a nivel nacional, se ejecutarán obras a través de este tipo de contratación, en el megaproyecto del viaducto interprovincial.

“A nivel provincial, se está trabajando en la reglamentación. El Gobernador está muy interesado en el PPP”, indicó.