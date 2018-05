Meirelles será el candidato en lugar de Michel Temer

Arrinconado por su alta impopularidad y presionado por sus correligionarios, el presidente Michel Temer desistió de una eventual reelección y presentó a su ex ministro de Economía, Henrique Meirelles, como candidato del oficialista Movimiento Democrático Brasileño (MDB) para los comicios de octubre.

Después de varios meses de jugar con la idea de una candidatura propia, Temer anunció finalmente que abandonaba el proyecto en un evento partidario en Brasilia llamado “Encuentro con el futuro”, del que participó también Meirelles.

“Me quedaría orgullosísimo si un día Meirelles es proclamado, por el voto popular, presidente de Brasil. Meirelles es el mejor entre los mejores. Por eso tiene condiciones de estar al frente de nuestro partido y de nuestra campaña electoral. ¡Te llamamos para ser presidente de Brasil!”, dijo el mandatario entre aplausos de amplios sectores del MDB que veían con malos ojos el lanzamiento de una campaña por la reelección de Temer.

Según el último sondeo de Ibope, en abril, apenas un 5% de los encuestados aprobaban el gobierno de Temer. Aún ante a esta bajísima popularidad, los asesores más cercanos al presidente en el Palacio del Planalto impulsaban su candidatura para octubre.

El MDB tendrá aún que confirmar el nombre de Meirelles como su candidato oficial durante la convención del partido, prevista para fines de julio o principios de agosto. Si no hay sorpresas, será la primera vez en más de 20 años que el MDB (antes conocido como Pmdb, Partido del Movimiento Democrático Brasileño) tendrá un candidato propio a la presidencia: el último fue el ex gobernador de San Pablo Orestes Quércia, en 1994. Desde entonces, el partido siempre apoyó a candidatos del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), como Fernando Henrique Cardoso, o del Partido de los Trabajadores (PT), como Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Temer asumió el poder en mayo de 2016, tras un polémico proceso de impeachment a Rousseff, quien lo acusó de traicionarla.

“Quiera Dios que usted sea el único candidato de centro para continuar lo que comenzamos”, señaló Temer en relación a las reformas económicas que promovió estos dos años, y que tuvieron como eje el congelamiento del gasto público y la flexibilización laboral para reducir el déficit, bajar la inflación y volver a poner a Brasil en un camino de crecimiento de su economía después de la peor recesión de su historia (2015-2016).

El otro candidato que se presenta como de centro es el ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, del Psdb, a quien hoy las encuestas electorales colocan en un distante quinto lugar después del encarcelado Lula (PT), el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal), la ecologista Marina Silva (Red Sustentabilidad) y el ex gobernador de Ceará Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista).