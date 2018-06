Pidieron arresto para el padre de Nahir Galarza por descuidar el arma

La Policía de Entre Ríos pidió una sanción de 40 días de arresto para Marcelo Galarza, padre de Nahir, la joven que está siendo juzgada por el crimen a balazos de su ex novio, Fernando Pastorizzo, por haber descuidado su arma reglamentaria con la que se cometió ese homicidio en la ciudad de Gualeguaychú.

El director de Asuntos Internos de la fuerza, José Jaluf, explicó ayer a la prensa que la imposición de la sanción deberá ser resuelta por la Junta de Disciplina, la cual cuenta con diez días para decidir, lapso en el que Galarza padre tendrá la oportunidad de defenderse.

Al padre de Nahir, que es oficial de la policía entrerriana y está de licencia desde que se cometió el crimen de Pastorizzo (20), se le cuestiona la custodia del arma reglamentaria a su cargo, que habría dejado arriba de la heladera de su domicilio. En declaraciones a Radio Máxima de Gualeguaychú, el comisario Jaluf informó que por disposición del director general de la Policía se les encomendó la custodia del arma de Galarza y que lleven adelante las tareas administrativas respecto del caso.

“Lo que se cuestiona es la custodia del arma reglamentaria, que está prevista en el artículo 15 de la ley 5.654 del año 1975, porque los que integramos los cuerpos de seguridad y técnicos estamos obligados en todo momento a portar el arma. En Entre Ríos somos doce mil los funcionarios que portamos armas”, explicó.

Jaluf añadió: “Al funcionario policial que tenía a su cargo dicha arma le estamos cuestionando la custodia de la misma ya que, sea por un descuido o por lo que fuere, la dejó al supuesto alcance de otra persona que, aparentemente, la utilizó. Se trata de una falta grave”.

El jefe de Asuntos Internos detalló que, además de la sanción, la Junta de Disciplina también debe resolver si acepta o no el pase a retiro de Galarza padre, quien por estos días acompaña a su hija durante el juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales de Gualeguaychú.

La acusada, que estudiaba Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay, cumple prisión preventiva desde principios de enero en la Comisaría de la Mujer y la Familia de esa localidad del sudeste de Entre Ríos.

Por primera vez desde que comenzó el juicio oral, el martes Nahir (19) no estuvo presente en la sala de audiencias en la que declararon ocho testigos, entre ellos, los peritos oficiales en Medicina Forenses, Toxicología y Balística.

El cirujano Marcelo Benetti, de la Procuración General de Entre Ríos y quien practicó la autopsia al cuerpo de Pastorizzo declaró que el joven murió “en menos de tres minutos” a raíz de que uno de los disparos a “quemarropa” le perforó un pulmón.