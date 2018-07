El Senado no debatió por falta de quórum

La Cámara de Senadores no sesionó ayer por falta de quórum. Los legisladores no sesionarán hasta agosto, debido al receso invernal.

La Cámara alta no sesionó ayer porque la mayoría de los legisladores acompañó al gobernador Gustavo Valdés en su recorrida por Goya y otras localidades.

La Legislatura correntina suspenderá sus actividades por 14 días debido al receso invernal. En ambas cámaras anunciaron que en el segundo semestre del año se definirán cuestiones clave para los correntinos.

En el Senado prometieron que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal vería la luz, pero deberá volver a Diputados porque la iniciativa tendría cambios.

En Diputados, en tanto, se avanzaría con el proyecto del Ejecutivo para crear una empresa de telecomunicaciones.

También la Ley de Educación que tiene media sanción y fue modificada en el Senado.