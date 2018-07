Culmina hoy la 8ª Feria del Libro con buenas ventas e importantes promociones

La 8ª Feria Provincial del Libro, que se despliega en el predio Tekové Potí, finalmente se despedirá hoy ofreciendo diferentes promociones y descuentos. Algunos llegan hasta el 30%, incluyendo los más variados géneros literarios de las más de 50 editoriales que participaron en esta edición 2018.

Tras una recorrida por los diferentes stands dispuestos en todo el predio de la costanera Sur, los encargados coincidieron en que las ventas fueron muy buenas en comparación con los años anteriores y pese a las turbulencias económicas actuales.

“Vendimos un promedio de 30 libros por día, aunque tenemos precios muy variados”, indicaron desde el stand de la Sociedad Argentina de Escritores.

En este marco, desde otra de las editoriales comentaron que “todos los días vendimos algún producto; en algunas jornadas realizamos más operaciones comerciales y otras menos, pero la gente pregunta mucho, se interesa, y algunos prometen volver para comprar”, destacaron.

En tanto, desde otro punto de venta, dedicado a la comercialización de libros infantiles informaron que “las ventas estuvieron mejor que el año pasado. Nosotros contamos con un descuento del 20% en efectivo, mientras que es del 30% con tarjeta de débito del Banco de Corrientes, con un reintegro del 10%”.

Y en cuanto a la variedad de precios, se pueden observar diferentes tipos de promociones, ya sea en lo referente a la forma de pago o a la cantidad de ejemplares. Por ejemplo, en una de las firmas se ofrecen tres ejemplares a $200 o dos a $500.

“Tenemos algunos libros que, dado su género y al ser de bolsillo, están en promoción y no superan los $300: la gente los lleva sin dudarlo”, indicó a El Litoral otro de los expositores.

Y si bien la diferencia fundamental radica en los diferentes géneros literarios, la encuadernación y la editorial también juegan un rol importante al momento de determinar el costo del libro.

Vale señalar, además, que en la diversidad literaria que ofrece la feria también se encuentran algunas editoriales de comics, desde la cual señalaron “que las ventas no fueron muy buenas como otros años, a pesar de contar con ejemplares que cuestan entre $40 a $800”.

Mientras que en referencia al texto más vendido indicaron que Los Vengadores, en sus diferentes ediciones, “fueron los más adquiridos por grandes y pequeños”, señalaron.

En cuanto a la forma de pago, se pudo saber que el sistema varía de acuerdo con los precios de los textos, pero en general las obras que no superan los $300 se compran en efectivo, como así las promociones, donde esta forma de pago es obligatoria.

Mientras que los libros que superan ese costo son abonados, en su mayoría, con tarjeta de crédito o débito, pero en no más de tres cuotas dado que los lectores prefieren que se cancele rápido la deuda.