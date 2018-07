Producción industrial pyme cayó 3,9% interanual en junio

La producción de las pymes industriales cayó 3,9% interanual en junio y acumula el segundo mes en baja después de haber crecido durante 10 meses, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Sólo el 34% de las empresas crecieron y el uso de la capacidad instalada bajó a 59,1%, indicó el estudio.

“Las subas de costos, especialmente insumos, servicios y financieros, está siendo absorbida en mayor medida con la rentabilidad de las firmas, mientras que el tipo de cambio más alto favoreció a las empresas exportadoras, pero para las que no exportan se hace más difícil buscar mercados”, detalló Came.

Asimismo, señaló que la menor demanda del mercado interno combinada con un mercado internacional que demanda pocos productos argentinos, resintieron la actividad industrial en junio.

“Frente a mayo se registró una caída de 8,4% (en la medición con estacionalidad), mientras que en los seis meses del año se acumula un crecimiento de 1,2% frente a igual periodo del 2017, informó.

De los 11 sectores relevados, 10 cayeron y sólo 1 progresó (siempre hablando de la comparación anual). El único rubro en aumento fue la elaboración de ‘productos minerales no metálicos’, con una suba anual de 4,8%, aunque con dificultades de rentabilidad, arrojó el informe.

En ese sentido, sostuvo que “la mayoría de esas empresas tienen sus insumos atados al dólar y recibieron varios ajustes en lo que va del año sin trasladar buena parte de esos incrementos a sus precios de venta”.

Especificó que el aumento en los combustibles, en las tasas de interés y en los servicios en general, afectaron la rentabilidad de las empresas.

“El crecimiento interanual alcanzó este mes a sólo 34% de las industrias (en marzo habían progresado el 48,7% de las Pymes, en abril 44,3% y en mayo el 39,4%)”, amplió.

Como consecuencia de las subas de costos, la caída en los niveles de ventas, y las mayores dificultades para trasladar esas alzas a precios, la proporción de industrias con rentabilidad positiva se redujo a sólo 35,4% (desde 54% en marzo, 46,7% en abril y 39,4% en mayo).

Por último, Came señaló que la industria se encuentra trabajando con una alta capacidad ociosa y que el uso de la capacidad instalada volvió a caer en junio, a sólo 59,1% (desde el 64,3% en marzo, el 62% en abril y 60,5% en mayo).