Gran Hermano: quién era la verdadera destinataria del Golden Ticket

Se supo quién era la verdadera destinataria del Golden Ticket antes del ingreso de Coty Romero a la casa de Gran Hermano. Se trata de una famosísima ex jugadora que rechazó la invitación a entrar nuevamente a la casa más famosa.

Juan Etchegoyen reveló que la correntina no fue la primer opción para que entre a la casa. tras la salida de Agostina. Hubo un ofrecimiento a otra ex hermanita que fue rechazado.

“La producción de GH fue a buscarla y Coty puso condiciones aunque tampoco tantas. En primera instancia, me decían que la idea era que ingrese para un congelados y ella rechazó esto, puso la condición de ingresar para tener chances de ganar el juego y convertirse en una participante más y les dijo que iba a ir contra Furia, idea que gustó mucho”, reveló el periodista.

Y continuó: “Los chicos de esta nueva edición cobran 300 mil pesos por semana y el contrato de Constanza es más alto, cobraría unos 500 mil por semana, me contaban que ella se volvía loca por entrar”.

“Desde la producción dudaron en que ingrese como una participante del juego porque esto iba a generar mucha crítica pero no les importó y firmaron el acuerdo con la correntina”, dijo Etchegoyen y tiró la bomba: “Y hay un dato genial que me daban también que tiene que ver con el verdadero destinatario del Golden Ticket antes de lo de Coty. ¿Saben en quién habría pensado la producción en su momento? Es Marianela Mirra, me decían que fue tentada para ingresar y no quiso, es ahí donde se confirma lo de Coty. Yo creo que este contacto entre la producción y Marianela será desmentido pero es lo que me cuentan desde adentro”.

Fuente:Minuto uno