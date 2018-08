Perdió San Lorenzo pero logró su clasificación

Deportes Temuco fue superior en ambos partidos a San Lorenzo de Almagro, pero el conjunto argentino logró clasificarse anoche a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras perder 1 a 0 como visitante en la revancha disputada en Chile.

El gol fue convertido a los 3 minutos del alargue, de cabeza por el delantero chileno Matías Donoso.

Lo poco que hizo bien el “Ciclón” en Temuco se vio faltando 10 minutos para el final y partió de los pies de los delanteros Pablo Mouche y Nicolás Blandi. Pero no alcanzó.

Los jugadores de la escuadra chilena intentaron revertir el resultado global de 3 a 0 abajo con juego asociado entre sus líneas en actitud ofensiva, pese a que sobre el final fueron perdiendo consistencia. Ante sus avanzadas, el arquero argentino Nicolás Navarro lució movimientos determinantes para conservar sin goles su valla.

El equipo argentino se enfrentará en octavos a Nacional de Uruguay, que llegó a esa instancia luego de dejar atrás a Sol de América de Paraguay. Aún no tienen fechas ni horarios definido.

Vale señalar, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol le dio por ganado el partido de ida a San Lorenzo por 3 a 0. Deportes Temuco había vencido en el Nuevo Gasómetro por 2-1, pero el Ciclón interpuso un reclamo por la incorrecta inclusión del argentino Jonathan Requena, quien ingresó por Cristian Canío en el segundo tiempo del encuentro para el equipo chileno.

Requena ya había sido inscripto en este torneo por Defensa y Justicia, y el reglamento de la competencia establece que un mismo futbolista no puede estar anotado por dos equipos en la misma edición del torneo.

Por otra parte, Colón de Santa Fe recibe hoy a partir de las 21,45 a San Pablo de Brasil en el encuentro que define su llave de pase a los octavos. En el partido de ida los “sabaleros” ganaron 1 a 0 como visitantes.