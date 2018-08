Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

¿Cómo reconocer a un narcisista?

Estas son sus principales características:

-Es incapaz de reconocerlo cuando comete un error, por lo que rara vez los corrige.

-Cree que no tiene defectos; son los demás quienes los tienen.

-Se resiste a cumplir una orden o un encargo y, si lo hace, lo hará mal para demostrar su descontento.

-Se siente omnipotente.

-No posee autocrítica.

-No le gusta ser evaluado ni juzgado.

-Solamente se enfoca en aquello que hace bien.

-Considera a los demás como personas a su servicio.

Rasgos

Te invito a analizar en detalle algunos de sus rasgos más sobresalientes:

Su grandiosidad

El narcisista es arrogante porque se considera grandioso, poderoso, brillante y carismático (aunque en realidad no lo sea). Cuando se da cuenta de que no es tan especial como creía, reacciona deprimiéndose. Pero se vuelve a levantar pronto. Su objetivo es la perfección en todo lo que hace. Suele distorsionar el pasado para adaptarlo a su grandiosidad.

Su falta de empatía

El narcisista no considera a los demás. Para él, el otro no existe pues en su mundo solo hay lugar para sí mismo. Si se acerca a alguien, es solo para ver qué puede sacarle para su provecho. Tampoco va detrás del aplauso ni de la validación del otro porque tiene la seguridad de que es el mejor. No le consulta nada a nadie, pues desprecia la opinión del otro.

Su falta de intimidad

El narcisista no suele tener intimidad física ni emocional. Sus conversaciones no son profundas sino superficiales. Tiene pocos amigos, si los tiene. En realidad, la gente a su alrededor son admiradores o contactos. Le cuesta formar pareja y, si lo logra, es con alguien que lo idealiza. Pero él nunca demuestra admiración por nadie. Suele ser verbalmente agresivo y frío con la gente, por lo que muchas veces termina por quedarse solo. Sin embargo, no es consciente del maltrato que ejerce sobre los demás.

Su envidia

Al narcisista no le gusta que alguien le robe protagonismo. Si trabaja en equipo, no quiere que nadie sepa más que él, aunque se trate de un superior o de alguien más capacitado que él. El motivo es que, en el fondo, siente envidia de quien sabe o tiene más que él, algo que jamás admitirá.

¿Cómo deberíamos comportarnos frente a un narcisista?

No sirve mostrarle sus errores, ya que como mencionamos, no tiene autocrítica. Si el narcisista es un jefe, lo ideal es no sobresalir demasiado y hacer que cualquier idea de alguien que está por debajo parezca que surgió de él. Si el narcisista es un empleado, conviene decirle que algún día ocupará el lugar de jefe. De esta manera, en ambos casos, se alimenta su sentido de grandiosidad.

Todos somos valiosos. Nadie es mejor ni peor que otro. Por eso, deberíamos valorarnos y amarnos de manera sana sin permitir que nadie intente rebajarnos o restarnos valor.