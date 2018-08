Aoem espera negociar un aumento del 18,5% y reclama el pago de millonaria deuda

El gremio que representa a los trabajadores municipales solicitó que se reabra la discusión salarial desde el próximo martes 21 de agosto, y volvió a reclamar el urgente pago de la millonaria deuda que mantiene la administración comunal y que, según dijeron, los obligó a suspender servicios a sus afiliados.

Un grupo de delegados de la Aoem se acercó ayer hasta el Palacio municipal para intentar dialogar con alguno de los funcionarios municipales, pero no fueron atendidos. Aseguran que si no obtienen una respuesta, la semana que viene se reunirán con los delegados normalizadores y evaluarán la posibilidad de tomar medidas.

En lo que respecta a la mesa paritaria, elevaron un petitorio donde piden una mejora salarial del 18,5%, que se sume a los 15% acordados a principios de año.

Del mismo modo que solicitan que el salario Mínimo Vital y Móvil ascienda a $14.650, un aumento para el Plan Neike Chamigo que llegue a $6.900, y se cumpla con la promesa del pago de un plus de $4.500, “igual que los provinciales”.

“La inflación se comió el bolsillo del trabajador municipal. Exigimos el llamado a paritarias y el pago del mismo plus que cobran los provinciales, se tiene que terminar esta discriminación”, dijo el delegado normalizador Juan Feltes.