Plan Costero: ediles de la oposición insistirán con los reclamos de participación

Desde el bloque Podemos Más los concejales expresaron ayer fuertes críticas contra sus pares del oficialismo y aseguraron que los dichos del intendente Eduardo Tassano, quien afirmó que el Plan Maestro del proyecto urbanístico de desarrollo costero no pasará por el Concejo, confirman que se “firmó un cheque en blanco”.

Durante la tensa sesión del jueves pasado, los ediles de la oposición plantearon sus reparos a avanzar con la modificación del Código de Planeamiento, sin contar con el Plan Maestro y formularon como condiciones que se cree una unidad ejecutora y un fondo compensador. Sin embargo, las modificaciones no lograron acompañamiento y se aprobó tal cual vino del Ejecutivo.

“La primera sensación que queda es que efectivamente aprobamos un cheque en blanco”, aseguró el concejal Ataliva Laprovitta (PJ), quien fue uno de los que más insistió en la necesidad de introducir puntos al proyecto que garanticen la posterior participación legislativa, de órganos técnicos y de las organizaciones civiles.

Aseguró, además, que con lo planteado por el jefe comunal, se cierra la discusión en el ámbito de la ciudad de Corrientes y todo lo resolverá Nación. “Vamos a insistir con el Plan Maestro, el fondo compensador, la participación de la comisión permanente de revisión del Código de Planificación y la necesidad de auditorías”, anticipó el edil, aunque reconoció que todo quedará en manos de la “voluntad política” del titular del Ejecutivo municipal.

“Advertimos que la ordenanza era un cheque en blanco para que desde Buenos Aires nos diagramen la costanera. Intendente a la Costanera la hacemos los correntinos, no los porteños”, expresó el concejal German Braillard Poccard, a través de su cuenta de Twitter.

La concejal Mirian Sosa (PJ) también se expresó mediante redes sociales y cuestionó el tan señalado porcentaje de 85% de terrenos para paseos públicos y sólo 15% para emprendimientos privados, y señaló que en el artículo 16 del Plan Costero refiere a un porcentaje de construcción mucho mayor. “Osea que el 85 % de espacio público ni ahí, matemática pura, no mientan”, afirmó.

Participación

El Intendente capitalino dialogó ayer con la prensa después de una presentación en el palacio municipal y enfatizó que los terrenos que forman parte del Plan Costero “no son correntinos, y van a poder ser aprovechados por los correntinos”.

“El 85 por ciento de los predios será destinado a parques y paseos y el 15 por ciento restante seguramente van a ser edificios para financiar esos parques, además toda la planta baja, con obligación de hacer emprendimientos comerciales”.

Aseguró que “siempre hay instancias de participación”, y reiteró que “mucha gente dice que el Municipio dispondrá de los terrenos y va a hacer negocios inmobiliarios, pero no somos los dueños, solamente vamos a controlar las obras y el uso de espacios”.

“Vamos a seguir reuniéndonos e informando, pero todo está hace tiempo en las redes sociales, en la página de la Municipalidad y en numerosos reportajes”, sostuvo el jefe comunal.