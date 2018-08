Protagonismo correntino en una reñida votación por la legalización del aborto

Al cierre de esta edición continuaba el debate por la ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE). De los senadores nacionales por Corrientes, sólo Ana María Almirón (PJ) votará a favor, en tanto que Pedro Braillard Poccard y Carlos Espínola, lo harán en contra. Según las estimación el proyecto sería rechazado por 38 votos; 31 a favor, un abstención y una ausencia.

De los 64 oradores, dos fueron correntinos y no estaba previsto que Camau Espínola justificara su voto.

La senadora Ana Almirón admitió que estaba en contra de la legalización del aborto, pero que al informarse cambió de opinión. “Pude dejar de lado mis convicciones religiosas y personales, estamos hablando de salud pública”, aseguró.

“Vivimos el tiempo de las mujeres, nos exigen que hoy aprobemos esta ley para que puedan decidir sobre su cuerpo. Quieren elegir cuándo ser madre sin morir en la clandestinidad”, agregó.

Almirón aseguró que pese a que la provincia de Corrientes se declaró “pro vida” en 2011, las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos (mostró una nota del diario El Litoral). “Si en los últimos dos meses tenemos dos casos, no me quiero imaginar todos los casos que nos ocultan”, aseguró.

Recordó las declaraciones del director de Hospitales Públicos de la Provincia, Alfredo Revidatti cuando cuestionó “la Educación Sexual Integral y los anticonceptivos”.

También cuestionó a Julián Dindart que dijo que las niñas abusadas se “embarazaban porque tenían un rédito económico”.

Queremos que las mujeres estén acompañadas en sus decisiones, no que las llevemos a la Comisaría o a la morgue”, argumentó.

Aprovechó también para explicar que el proyecto tiene sustento legal asegurando que ningún derecho es absoluto y que desde 1921 ya se definió la constitucionalidad.

“Esta ley no obliga a nadie a abortar, sólo le da la oportunidad a quien lo necesite y lo tenga en forma segura”, recordó.

También Pedro Braillard Poccard, dio su postura y ratificó su rechazo. Sin embargo, reconoció que “los abortos clandestinos y los embarazos no deseados son una realidad que existen” y pidió que del debate “salgan soluciones, por muchos de estos chicos que adoptan una u otra postura con un entusiasmo y una fe que son admirables”.

Además, el legislador en su discurso que duró casi 15 minutos, indicó que “los que estamos acá queremos expresar lo que sentimos, asumiendo una responsabilidad ante nuestra sociedad” y repudió los insultos hacia alguno de sus pares.

Destacó que “cada niño y adolescente merece saber de qué se trata todo esto y de las enfermedades de transmisión sexual”.