Ronnie Arias polémico: “Las adicciones no se curan”

El conductor Ronnie Arias lleva adelante una filosofía de vida que toma como base la libertad, a través de la cual confiesa haber desarrollado plenamente su sexualidad pero también sus adicciones a las drogas.

En horas en las que está abocado a la presentación de su libro “Fama: como ser una estrella del pop”, justificó que siempre tuvo controlado el tema de las drogas.

“Dejar fue una decisión mía. En un momento dije ‘esto no va más’. Nunca sentí que me iba a costar alejarme. ¿Si tuve un comportamiento excesivo? Y, era un chanchito... Las adicciones no se curan, se mejoran”.

Lo dijo en “Modo Sábado”, programa de Radio Nacional conducido por Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek, donde agregó que le decía a Juan Castro que “las drogas son hasta los 30 años”.

“Después uno tiene que encaminar la vida. El tiempo de experimentación es algo que nos pasa a todos, como adolescentes y postadolescentes. Después hay que decir ‘¡basta!’. Hay un momento en el que uno tiene que hacerse cargo de los vicios y cambiarlos”, reflexionó.

“Yo en los 80 vivía muy libre todo. Fue una época de mucha apertura cerebral. En esa época llevaba a mi pareja a comer a mi casa y era recibido como total... Jamás tuve problemas por ser gay”, indicó.