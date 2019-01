Libres: hallaron muerto al conductor de un automóvil que cayó a un arroyo

Un hombre de 52 años quien se encontraba desaparecido desde la noche del miércoles en la localidad de Paso de los Libres, fue hallado muerto en la zona del Arroyo “La Despedida”.

Se trata de Ariel Irigoyen, el conductor de un Chevolet Clasic que fue encontrado ayer a la mañana sumergido en el arroyo que en el temporal registrado entre la noche del miércoles y jueves a la madrugada se desbordó y provocó la muerte de una mujer y su hija de 7 años.

Todo comenzó ayer alrededor de las 6.30, cuando un hombre dio aviso a la policía sobre un automóvil pequeño, de color blanco, que se hallaba hundido con las ruedas sobresaliendo de la superficie del arroyo “La Despedida”, ubicado por calle 2 de Abril de la localidad de Paso de Los Libres.

Tras la intervención de los efectivos, no se encontraron ocupantes en el interior del rodado que fue retirado y colocado a un costado.

Al verificar el número de chasis del mismo, se pudo conocer que su propietario sería un hombre de apellido Irigoyen, quien hasta ese momento no fue localizado en el lugar ni en el domicilio de familiares, por lo que realizaron una intensa búsqueda con personal de Prefectura Naval Argentina en las causes del citado arroyo.

Luego cerca de las 14, al bajar el nivel del agua, se logró divisar el cuerpo de un hombre sin vida atrapado en las malezas. La víctima fue hallada a dos kilómetros de donde apareció el rodado, detrás del barrio 96 Viviendas.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital San José donde luego fue reconocido por familiares.

Al respecto Intervienen efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, en donde se continúan con las diligencias pertinentes.

Irigoyen es la tercera persona que murió al intentar atravesar el arroyo en un automóvil cuando se desató una fuerte tormenta. Una mujer y su hija de 7 años también perecieron ahogadas cuando el vehículo en el que circulaban fue arrastrado por la fuerte correntada. Su marido y otro hijo de 11 años lograron salvar sus vidas nadando hasta la costa.