Pedidos de intendentes, corte simbólico y emergencia por el servicio energético

Las elevadas temperaturas registradas en los últimos días agudizaron el malestar de usuarios de diferentes poblaciones por los cortes en el suministro de electricidad. Con el objetivo de que se implementen medidas para al menos paliar la situación, intendentes realizan gestiones ante la Dpec. Mientras que en Guaviraví el Ejecutivo comunal solicitó la declaración de la emergencia energética. Y mañana a las 19 está previsto un corte simbólico en el acceso a San Luis del Palmar.

“Nosotros queremos dialogar para saber con precisión cuáles son las dificultades técnicas que tenemos en nuestra zona y ponernos a disposición de ellos para colaborar en todo lo que se pueda para mejorar el servicio en la localidad”, afirmó el intendente de San Miguel José Barreiro, al ser consultado por El Litoral sobre la decisión que adoptó junto con su par de Loreto, Sebastián Torales, de dialogar hoy con autoridades de la Dpec. Si bien las dificultades con el servicio no son idénticas en las dos poblaciones, ambos coinciden en que “si unificamos esfuerzos, podemos avanzar en mejoras concretas en el servicio”.

En el caso de San Miguel, según explicó Barreiro, casi todos los días, cada dos o tres horas, el servicio se interrumpe aproximadamente 10 minutos. Y cuando se registran fuertes vientos en la zona u otro tipo de inclemencias metereológicas, se registran daños en el tendido eléctrico.

Por ejemplo, ayer, personal de la Dpec junto con trabajadores del área de Obras Públicas de la Municipalidad realizó las tareas necesarias para el cambio de tres postes dañados por la caída de un rayo. “Siempre estamos dispuestos a colaborar, tal como lo hacemos con la compra de lámparas para el alumbrado público”, indicó el Jefe comunal de San Miguel. Al mismo tiempo, insistió en que “por eso queremos dialogar con autoridades de la Dpec, creemos que podemos encontrar la forma de reducir los inconvenientes e ir mejorando el servicio mediante un trabajo en conjunto”.

En Loreto, en cambio, no son muchos cortes, pero sí extensos. “El primer día del año nos quedamos sin luz desde las 17 y hasta las 23. Además, después, se produjeron tres cortes más, aunque de menor duración”, recordó Torales en diálogo con El Litoral. Similar situación se repitió el miércoles 2 en la localidad: quedaron sin suministro de electricidad a partir de las 19 hasta las 22. “Esta última vez no sabemos por qué, ya que no hubo tormenta en la zona”, acotó el intendente de Loreto.

Tras lo cual aseveró que “igual no se trata de debatir sobre el problema ni tampoco queremos generar conflictos, sólo queremos saber qué podemos hacer para colaborar y reducir así los efectos negativos de los cortes de luz en estas jornadas con altas temperaturas en las que sufren especialmente los chicos y las personas de avanzada edad”.

Petitorio y velas

En tanto, autoridades municipales de San Luis del Palmar presentaron ayer un escrito a la Dpec, mediante el cual solicitan que se adopten las medidas necesarias para tratar de normalizar el suministro de energía eléctrica en la localidad. La citada nota está firmada por el intendente Richard Valenzuela, el vice Jorge Grigolatto y los concejales Isabel Blanco, Noelia Herrera, Nicolás Alcaraz, Rafael Rodríguez y Elías Valenzuela.

“Además de los cortes, lo que nos preocupa mucho es la baja tensión que se registra en forma reiterada y que afecta tanto a los hogares, porque se averían los electrodomésticos, como también a los comercios debido a que se pierde la cadena de frío de los alimentos”, manifestó el Jefe comunal sanluiseño en diálogo con El Litoral.

En paralelo, vecinos autoconvocados decidieron manifestarse pacíficamente en la Ruta Provincial 5, en la zona de acceso a San Luis. “El sábado (mañana) a las 19 nos concentraremos allí y se encenderán velas para expresar nuestro malestar por las deficiencias del servicio y el aumento registrado en las tarifas”, contaron a este medio. En este marco, aclararon que será “un corte simbólico” y que está programado hasta un desvío en el tránsito por la zona a fin de no generar inconvenientes a quienes transitan por allí.

Emergencia

El Municipio de Guaviraví, liderado por el intendente Ariel Mendez, informó ayer que enviaron un proyecto al Concejo Deliberante para que se declare la emergencia energética en la localidad. “No podemos mirar para otro lado y mucho menos hacer oídos sordos. Nosotros debemos proteger a toda la población, y una necesidad básica y tan importe como es el servicio energético en estas condiciones, sólo va en desmedro de las condiciones de vida y de ninguna manera podemos seguir así”, aseveraron en un comunicado que difundieron. A la vez, agregaron que “las consecuencias son siempre las mismas y se ven directamente afectadas las familias, los comercios, que cada uno -con su particularidad y a su medida- pierde algo y nadie se hace cargo”.