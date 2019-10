La proyección de paridad en el Congreso asomaría en 2025

Un informe del Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior de la Nación marcó las proyecciones de representación femenina en la Cámara de Diputados de la Nación. Aun con Ley de Paridad, la mayoría de las probabilidades indican que en 2025 las mujeres no alcanzarían el 50 por ciento de representación, incluso, asomarían el pico del 40 por ciento que sí se observó en 2007.

“Si bien la correcta aplicación de la ley permitirá alcanzar la estricta paridad de candidaturas en las listas legislativas, es necesario aclarar que ello no implica una inmediata conformación de cámaras legislativas compuestas en un 50 por ciento por mujeres. Esto se debe, como marcáramos previamente, a que en su aplicación entran en juego otros factores como el número de bancas que se elige en cada provincia y, sobre todo, quienes encabezan las listas”, señala el informe del Observatorio nacional.

Por ejemplo, si un distrito elige tres diputados nacionales y estos se reparten entre tres fuerzas políticas cuyas listas son encabezadas en todos los casos por candidatos de un mismo género, habrá listas paritarias, pero legisladores de un solo género.

Por ello, el informe marca que si se repite un escenario similar al de las elecciones 2017, incluyendo encabezamientos de listas, hasta 2021 la Cámara de Diputados de la Nación estaría conformada en un 38 por ciento por mujeres. Si se extiende la proyección de renovación parlamentaria hasta 2023, las legisladoras podrían integrar el 41 por ciento de la composición, para luego, bajar al 39 por ciento en 2025. “Es importante destacar que estos escenarios pueden ser considerados como el piso mínimo de ingreso de mujeres con ley de paridad, ya que cabe prever que la sanción de la ley implicará, necesariamente, un aumento, así fuera gradual, en el porcentaje de mujeres encabezando listas”, aclara el trabajo.

Ahora bien, un segundo escenario de encabezamientos atribuidos al azar, permite observar una proyección de representación femenina del 38 por ciento en 2021. Esto en caso de que propongan más candidatas como cabeza de listas.

Siguiendo este parámetro de condiciones, para 2023, se prevé la posibilidad que la representación femenina alcance un 52 por ciento de representación. Para 2025, un 48 por ciento, lográndose la paridad en la sumatoria de ambos bienos, de acuerdo con el trabajo.

Una de las condiciones para aumentar la presencia de mujeres en el Congreso es que las mujeres puedan encabezar las listas. Este año, en las elecciones generales del 27 de octubre, Corrientes elegirá cuatro diputados nacionales. De las cuatro listas que entran en competencia, ninguna propone a una candidata en primer término de la nómina.

Las listas que participarán de las generales son Ciudadanos a Gobernar, encabezada por el médico Eduardo “Paco” Achitte, acompañado por María Silva Ortiz; el Frente de Todos, que lleva en primer lugar al actual diputado José “Pitin” Ruíz Aragón, y en segundo a la senadora provincial que este año cumplirá mandato, Nancy Sand; ECO+Juntos por el Cambio, que propone en cabeza de lista al ministro de Producción, Jorge Vara, acompañado por la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, quien se ganó el espacio tras disputar una interna; y Consenso Federal, con el ex concejal y dirigente de Libres del Sur Gabriel Romero, acompañado por Norma Verónica González.

De repetirse el resultado de las Paso en Corrientes, se distribuirían tres legisladores y una legisladora. Si la segunda fuerza acorta la diferencia, irían en paridad.

Actualmente, en la Cámara de Diputados de la Nación, sobre un total de siete legisladores que aporte Corrientes al Congreso de la Nación, mantienen su mandato dos legisladoras Sofía Brambilla (PRO) y Estela Regidor (UCR). Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) finaliza este año. Si el 10 de diciembre de 2019 ingresan dos mujeres por la provincia, será una de las escasas, si no la única oportunidad en que habrá más diputadas nacionales.