Cuqui Calvano chocó con su auto: “Fue un hecho menor”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Corrientes, Hugo “Cuqui” Calvano, protagonizó ayer un siniestro vial por calle Paraguay en su intersección con la avenida Pedro Ferré.

El propio Calvano expresó que el hecho sucedió ayer a la mañana y destacó que ni él ni el otro conductor sufrieron lesiones. Dijo ante FM Sudamericana que “es algo que le puede pasar a cualquiera cuando el freno no alcanza a detener completamente el vehículo en el que circula”.

Señaló además que cuando un Volkswagen Gol llegaba por calle Paraguay, al cruce con avenida 3 de Abril, frenó repentinamente y él, que estaba atrás, no pudo detener completamente la marcha de su camioneta.

Explicó que el automóvil resultó más afectado, por lo que no se podía mover y el tránsito estuvo complicado por alrededor de 15 minutos. “Hicimos en intercambio de seguros y documentación correspondiente y después seguimos”, recordó.