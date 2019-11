Combustibles: estiman que el nuevo aumento sería del 5%

En los próximos días finaliza el decreto nacional mediante el cual el Gobierno de la Nación “congelaba” los precios de los combustibles durante 90 días, por lo que el mercado hidrocarburífero nuevamente quedará liberado para que las petroleras apliquen los ajustes sin intervención estatal. Desde las cámaras locales de estacioneros señalaron que estiman que para el fin de semana podrían registrarse nuevos aumentos de entre 4% y 5%, teniendo en cuenta el retraso que tienen los costos minoristas ante la inflación.

Mediante el decreto N° 566/2019, el Gobierno de la Nación no sólo retrotrajo los precios de los combustibles a los valores vigentes del 5 de agosto, sino que durante 90 días -a partir del 15 de agosto- impidió cualquier tipo de ajuste sin permiso estatal en los costos del mercado minorista.

Desde la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor) señalaron en diálogo con Radio Dos que con la finalización del congelamiento de precios de los combustibles para el fin de semana podrían registrarse nuevos ajustes en las bocas de expendio. “Pareciera que se viene un nuevo aumento. No tenemos nada confirmado, pero el jueves vence el decreto y el mismo día viernes podría concretarse un nuevo aumento que sería de entre el 4 o 5%”, señaló Carlos Gold, titular de la Cescor.

Asimismo, no hay certezas sobre el porcentaje del ajuste que aplicarían las petroleras una vez que finalice la medida nacional, pero los empresarios locales estimaron que los valores de venta se encuentran desfasados aproximadamente un 15% en comparación con la inflación. Dicha diferencia podría ir acortándose en las últimas semanas del año, aunque esperan que la suba de esta semana no sea mayor al 5%, ya que podría repercutir negativamente en una demanda que se mantiene estable luego de varios meses de caídas sostenidas.

Vale recordar que el Gobierno de la Nación durante el “congelamiento” de precios habilitó dos subas en los valores de los hidrocarburos de todo el país: la primera, de 4% en septiembre, y la otra de 5%, que fue el 1 de noviembre pasado.