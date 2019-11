La Conferencia Episcopal busca una solución para la crisis nacional y se reunió con Pocho

El presidente del Partido Autonomista Nacional, José Antonio “Pocho” Romero Feris, se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Vicente Ojea, para avanzar en los puntos principales de un acuerdo nacional que le permita al país superar la actual crisis económica y social.

“Monseñor quiere que todos los sectores del país converjan para tratar de hallar una salida a la actual crisis económica y social que atraviesa el país”, dijo el ex gobernador de Corrientes.

Pocho se comprometió en analizar una posible solución que puntualizará en un documento. Además el ex senador intentará reunir y dialogar con referentes de todos los sectores para lograr puntos de entendimiento que permitan alcanzar un acuerdo supranacional para el presente y futuro del país.

“Monseñor está muy predispuesto y abierto a escuchar a todos para intentar alcanzar una solución. Fue muy amable como ya es costumbre en él. Suscita mucha confianza y esperanza la convocatoria”, concluyó el ex senador nacional.