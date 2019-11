Ante periodistas y editores Telecom presentó el ciclo “Innovación, Tecnología y Periodismo”

Con la participación de alrededor de 150 periodistas de todo el Litoral Norte de la Argentina y el auspicio de la empresa Telecom, se llevó a cabo el martes en la ciudad de Rosario, Santa Fe, una nueva parada de su ciclo federal de disertaciones y capacitaciones. Esta vez fue la charla “Innovación, Tecnología y Periodismo”, que estuvo a cargo del especialista internacional Pepe Cerezo.

El experto español (autor de varios libros sobre reconversión de medios, muy consultados) compartió con los asistentes su experiencia en la aplicación de estrategias de innovación en la transformación digital de medios de comunicación.

El panel de especialistas estuvo compuesto además por Pablo Franza, Gerente de Contenidos de Canal 3 de Rosario y del grupo de medios Radio2, Rosario3, FM Vida y FM Frecuencia Plus; Micaela Pereyra, periodista del diario La Capital y Federico Cioni, responsable de Medios Digitales del multimedio El Litoral de Santa Fe.

Cada uno aportó su mirada local y reflexión sobre el valor de la transformación digital y los desafíos que conlleva la innovación en la evolución de la profesión y de los medios. Pedro López Matheu, Director de Relaciones Gubernamentales, Comunicación y Medios de Telecom Argentina, fue el encargado de moderar la puesta en común. La jornada contó también con la participación de docentes y estudiantes de periodismo y comunicación de Universidad de Rosario.

Con actividades de este tipo y magnitud, Telecom acompaña la transformación de la industria periodística con propuestas de valor. A través de estas iniciativas busca ocupar el rol de facilitador de contenidos y herramientas para la formación periodística, acercando experiencias de referentes y periodistas líderes en el mundo, sobre los nuevos escenarios de evolución de la profesión de la mano de la tecnología y la innovación.

Innovación, tecnología

y periodismo

Con tres ediciones en Buenos Aires en 2017, 2018 y 2019, el ciclo presentó a Andrew Phelps, quien fuera Director de Producto de NYT; Aron Pilhofer, académico de la Universidad de Temple de la cátedra Innovación y Periodismo; y Amanda Zamora, Directora de Audiencia del medio Texas Tribune; respectivamente. Destacados referentes de los medios nacionales y consultores especializados acompañaron las ponencias de los expertos internacionales.

El año pasado, el ciclo inició su gira por el interior del país. Estuvo en Córdoba, con la participación del consultor español de medios, Ismael Nafría, autor de la exitosa publicación “La Reinvención de The New York Times”, y en Salta, con la participación del consultor brasilero de medios internacionales, Eduardo Tessler. Este año, en septiembre, la firma visitó la ciudad de Tucumán con la participación de Emilio García Ruiz, editor gerente y responsable de proyectos digitales en The Washington Post.

En 2020, el ciclo continuará con su propuesta de valor en diferentes puntos del país, y una de las propuestas que está en estudio es hacer una capacitación de carácter regional en la ciudad de Corrientes. El diario El Litoral ha promovido esa localía.

Esto es posible dado que el objetivo de la firma y de los responsables del programa es continuar impulsando de manera federal, el análisis y el debate local sobre sobre la transformación digital de los medios y la profesión periodística.