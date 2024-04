Es de Corrientes la primera mujer en presidir la Federación de la Industria Maderera

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) informó este jueves que Mercedes Omeñuka, quien se desempeña en la localidad correntina de Virasoro, es la primera mujer en presidir en organismo en más de 90 años.

El intendente de dicha ciudad, Emiliano Fernández, afirmó: "Faima representa a la cadena de valor forestoindustrial a través de sus 28 Cámaras presentes en todo el país. Es un orgullo que Virasoro sea reconocido con este lugar por su rol en el desarrollo de la foresto-industria nacional".

Entre tanto desde la Federación señalaron que "es la primera vez en los más de 90 años de historia y trayectoria de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) en la que una mujer será presidente de la entidad. Mercedes Omeñuka tendrá, junto a la nueva comisión directiva, representar los intereses y objetivos de las 28 cámaras que conforman a la Federación, así como profundizar el prestigio y posicionamiento de la madera en Argentina y representar la totalidad de esta extensa cadena".

Desde su creación en 1933, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) representa a nivel nacional al sector industrial maderero a través de sus 28 Cámaras asociadas en las distintas provincias del país.

En Faima se encuentran representados productores de envases y pallets, pisos y revestimientos, molduras, aserraderos, carpintería en general, fabricantes de aberturas, maderas y piezas para la construcción, láminas, chapas, maderas compensadas, tableros de partículas y de fibras, pellets de madera, viviendas industrializadas, muebles y demás manufacturas de madera.

Mercedes Omeñuka asumió en el acto este nuevo cargo y se convierte así en la primera mujer en presidir la entidad. Mercedes tendrá – junto a la nueva comisión directiva – importantes proyectos y desafíos.

“Somos una organización que representa a nivel nacional el sector industrial maderero a través de sus 28 cámaras asociadas y tenemos un profundo compromiso con toda la cadena productiva, en cuanto a llevar adelante políticas tendientes a incrementar el impacto positivo sobre el medioambiente, aumentando los procesos productivos afines a la economía circular y a la mitigación del cambio climático", precisó.

Y agregó: "Toda la cadena de valor desde la forestación hasta el mueble tiene un enorme potencial con una capilaridad que llega a todos los rincones del país. Es un eje central que permite reactivar economías regionales, expandir el consumo mientras se piensa en el mercado externo. Nuestro trabajo como empresarios industriales no se limita a nuestro saber hacer del día a día dentro de la fábrica. Somos creadores de empleo, somos creadores de marca país, somos nuestras horas en las asociaciones y federaciones, donde buscamos destapar el potencial para un país cada vez más grande e inclusivo”.

La propuesta de Mercedes para su próximo gobierno en Faima consta de 12 ejes temáticos. Capacitación, sinergia entre las cámaras, ferias y eventos, el desarrollo e implementación de un programa de Responsabilidad Social Empresaria con la cadena productiva de la madera y sus productos derivados como eje central. Concursos y premios, foco en la innovación y nuevas tecnologías aplicadas, potenciar los RRHH, especialmente la puesta en valor de Faima Joven, un proyecto de vinculación institucional de Faima con otras entidades y varios objetivos más, todo en un contexto de economía circular.

El hecho de ser la primera mujer en ocupar la presidencia, la posiciona también como una líder del sector, junto a muchas otras mujeres que ocupan cargos de liderazgo, manejan maquinarias, hacen investigación de bosques y plantaciones, nuevos biomateriales, diseñan y fabrican muebles, toman decisiones a diario, planifican y coordinan y equilibran la vida personal con sus desafíos laborales.

"Creo que las mujeres podemos trabajar en cualquier puesto y desarrollar cualquier actividad, lo más importante es dar el primer paso y animarnos. El segundo paso es que te den el lugar, que puedas demostrar que sos capaz. Esta es una actividad que, de por sí, siempre fue de hombres. Yo tuve mucha suerte y me encontré con mucha gente que me acompañó y apoyó, que creyó siempre en mí. Siempre hay que aprender, superarse y estar a la altura, en cualquier ámbito. Cuando se logras eso, creo que no hay nada imposible. Y acá me viene la idea del famoso techo de cristal, que sin duda de existe en la medida en que nosotras mismas nos lo ponemos", destacó Omeñuka.

Mercedes es profesora Ciencias Económicas, además de empresaria y presidente de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines de Corrientes (Amac) desde hace casi dos décadas y Vice 3ra. de FEC (Federación Económica de Corrientes). Participa del Instituto Correntino de la Industria de la Madera (ICIM) y en el año 2005, crea su propia empresa familiar en donde hoy se desempeña como Socia Gerente. Fue distinguida como mujer empresaria por CAME en dos oportunidades 2019 y 2023 y Mujer destacada en el sector x el Gobierno de la Provincia de Corrientes en 2023. Dentro de Faima ostenta una amplia trayectoria. Comenzó como vocal, prosecretaria y desde hace un año se desempeñaba como secretaria general, dentro de la gestión del presidente precedente Román Queiroz.