Boca Unidos con la obligación de hacer la diferencia en casa

Boca Unidos comenzará hoy a transitar el camino más largo y sinuoso en procura de quedarse con el segundo ascenso a la Primera B Nacional. Esta tarde recibirá a Desamparados de San Juan, en el partido de ida por la segunda fase de la Reválida del torneo Federal A.

El partido se jugará desde las 19 en el estadio ubicado en el predio Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, y será arbitrado por el chaqueño Guillermo González. En tanto que la revancha tendrá lugar el fin de semana venidero en la capital sanjuanina, donde uno de los equipos avanzará a la siguiente fase.

Obligado por la localía, será el equipo aurirrojo el que tendrá que salir a hacerse dueño del partido, y en la medida de lo posible, plasmar en la red una buena diferencia que le permita ir a jugar a San Juan con una tranquilizadora diferencia.

Para lograr el cometido, el técnico Carlos Mayor decidió volver a utilizar el sistema táctico que tan buenos resultados le dio desde el inicio del campeonato, y que abandonó luego de un par de resultados adversos que lo dejaron sin chance en el octogonal.

De esta manera, tres serán los defensores, con Ricardone corrido a la posición de líbero (Carniello no llegó con la recuperación de su lesión a este juego) y dos stoppers: Morales y Baroni. El capitán regresa al equipo en lugar de Leani, quien está suspendido por haber llegado a la quinta amonestación.

En la mitad de la cancha, el “doble cinco” estará conformado esta vez por Espíndola y Ojeda, mientras que los “carrileros” serán Ríos y Mbombaj, con Fabro como “enganche”. En tanto que en la delantera Núñez, jugará esta vez con el “Tony” Medina, quien ingresará en lugar de Ledesma.

El equipo correntino tendrá que salir a jugar el partido concentrado desde el pitazo inicial hasta el último. La instancia eliminatoria que transita no da lugar a errores, por lo que no debe permitirse distracciones como las que viene teniendo en defensa. En tanto que una vez que recupere la pelota deberá ser vertical y contundente, si es que quiere tener chance de continuar luchando por el ascenso.

El rival

Desamparados llega a Corrientes con el objetivo de conseguir un buen resultado. El equipo sanjuanino, que comenzó muy bien el octogonal, sufrió tres derrotas consecutivas que no le permitieron ingresar al Pentagonal Final por el primer ascenso. En estos juegos no convirtió goles y el marcaron seis.

En esta ciudad fue que el Víbora comenzó a descender por el tobogán que lo dejó con las manos vacías, y fue el rival ante el que Boca Unidos logró su único triunfo de la segunda fase.

Su técnico, Víctor Andrada, quien presentó la renuncia que no fue aceptada, tras caer en Tucumán 3 a 0 ante San Jorge, planeó cuatro cambios respecto al equipo que viene de jugar hace dos semanas frente al Expreso Verde.

Díaz ingresará en la zaga central en reemplazo del capitán, García, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Además, Décimo ocupará el lateral derecho en lugar de Corvalán, que pasará a jugar a la mitad de cancha por Sánchez, zona donde Sottile entrará por Fondacaro; mientras que en la delantera, reaparecerá Lastra, en lugar de Prieto.

Sorteo

Los que adquieran hoy una entrada podrán participar del sorteo de una camiseta oficial de Boca Unidos.