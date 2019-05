Condenaron a 21 años de prisión al acusado por el homicidio de Maira Benítez

La Cámara en lo Criminal de la ciudad de Villa Angela dio a conocer este jueves la sentencia del juicio oral contra los imputados por la desaparición y la muerte de la joven Maira Benítez, ocurrida el 17 de diciembre de 2016 en esa localidad. El principal imputado, Rodrigo Silva, fue condenado a 21 años de prisión por el delito de “homicidio simple” en tanto que Catalino Silva, Luis Coria, Héctor Cáceres y Magdalena Belén Ledesma fueron absueltos.

Así, el tribunal integrado por Ricardo González Mehal, como presidente, y los vocales Hilda Beatriz Moreschi y Daniel Javier Ruiz receptaron favorablemente el planteo de la fiscal de Cámara, Silvana Rinaldis, quién había solicitado la condena de Silva por el delito de “homicidio simple” y la absolución de los demás. En tanto, la querella particular a cargo de Pablo Vianello había requerido prisión perpetua para Silva por el delito de “femicidio en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad”; y también condenas por por participación secundaria en el femicidio para Catalino Silva y por encubrimiento agravado para Luis Coria, Magdalena Ledesma y Héctor Cáceres.

La querella destacó la condena pero insistirá en la figura de femicidio

En diálogo con CHACO TV, el abogado querellante Pablo Vianello aseguró que “Rodrigo Silva va a pagar por lo que hizo, por haber matado a Maira Benítez”. Sin embargo, advirtió que “esto no nos quita de la cabeza que estamos frente a un femicidio y lo vamos a seguir manteniendo”. “Acá lo importante es que se haya condenado y demostrado que teníamos razón, que Rodrigo Silva mató a Maira Benítez”, afirmó.

Con respecto a que no se haya aplicado al caso el tipo penal de femicidio, Vianello consideró que es “falta de perspectiva, la cuestión del femicidio es una cuestión absolutamente de criterios, nosotros tenemos una perspectiva muy diferente a lo que entendemos tuvo el tribunal y la fiscalía, es una cuestión que la vamos a plantear oportunamente”, dejando abierta la posibilidad de recurrir en casación para que la Sala en lo Criminal del Superior Tribunal de Justicia pondere si el caso no se incluye entre los tipificados como femicidios.

“Hay que celebrar que esto no quedó impune y que la sociedad del Chaco va a poder vivir tranquila respecto de que no necesitamos de un cuerpo para acreditar que se mató a una persona. Esto es un mensaje para aquellos delincuentes que creen que por la pericia para esconder un cuerpo van a quedar impunes, esto es un mensaje de que la justicia puede juzgar con las pruebas que existen y no necesariamente con un cuerpo”, puntualizó.

Antonia Morán, mamá de Maira: “Esperábamos que Rodrigo Silva diga qué hizo con mi hija”

Por su parte, la madre de Maira Benítez, Antonia Morán Leiva, también se mostró conforme con la condena contra Silva aunque lamentó que durante el juicio no haya dado precisiones de qué sucedió con Maira. Además, manifestó su desacuerdo con la absolución de Catalino Silva, padre del condenado, y de Belén Ledesma. “La justicia sabe, con todos los mensajes que hubo por parte de Belén, con las llamadas que hacía Rodrigo Silva a su padre y están las pruebas de que ellos fueron encubridores de lo que Rodrigo Silva hizo con Maira”, aseguró.

Silvana Rinaldis: “Un femicidio me debilitaba la teoría del homicidio de Rodrigo Silva”

En tanto, la fiscal de Cámara de Villa Angela, Silvana Rinaldis, explicó los motivos que la llevaron a descartar la hipótesis de femicidio. En ese sentido, refirió que la querella aportó “dos o tres testigos que ya habían declarado durante la investigación, que aportaron nuevos datos que no habían dicho antes en cuanto a poder llegar a la posibilidad de un femicidio”. “Me debilitaba la teoría del caso respecto del homicidio que tenía con Rodrigo Silva, porque la teoría del caso de la Fiscalía era probar sin un cuerpo que Rodrigo Silva había matado a Maira, y estos testigos ya habían declarado con anterioridad y jamás, ni siquiera Antonia, habían mencionado que hayan tenido una relación anterior, es más, lo negaban constantemente”, argumentó la representante del Ministerio Público Fiscal. No obstante, admitió que era una disparidad de criterio aunque aclaró que no iba a polemizar con la parte querellante y afirmó que “no soy especialista en cuestiones de género como tal vez él sí, pero que el tribunal no haya ido en ese sentido me da la razón en este caso en particular”.

Fuente: Chaco día por día