RUGBY

JERONIMO GOMEZ VARA CONFIRMADO EN LOS PUMITAS

El correntino Jerónimo Gómez Vara fue confirmado en el plantel del seleccionado argentino de rugby Sub 20, “Los Pumitas” para disputar el Mundial de la categoría, que se jugará en el país entre el 4 y 22 de junio venidero.

El entrenador José Pellicena convocó a 28 jugadores que estarán disponibles en esta Copa del Mundo, que se desarrollará en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

“Los Pumitas” intervendrán en la zona A, junto a los representativos de Gales (se realizará el debut el martes 4 de junio, a las 13.00, en el Hipódromo de Rosario), Islas Fiji (sábado 8, en el Ateneo Inmaculada de Santa Fe, a las 13.00) y Francia (miércoles 12, a las 13.00, en Hipódromo de Rosario).

FUTBOL FEMENINO

ADELANTOS DE LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO OFICIAL

Si las condiciones climáticas lo permiten hoy se pondrá en marcha el Torneo Oficial 2019 de la Liga Correntina de Fútbol en su rama femenina, con la participación de 18 equipos.

El certamen debía empezar el pasado fin de semana, pero la lluvia hizo estragos en los campos de juego y se levantó toda la programación.

De acuerdo a lo que informó la Liga Correntina, hoy la actividad se llevará a cabo en el estadio de Lipton con partidos de la zona C de acuerdo al siguiente detalle:

18.00 Deportivo Popular B vs. Villa Raquel.

19.00 Doctor Montaña vs. Sacachispas.

20.00 Lipton B vs. Quilmes.

En tanto que mañana, se completará la fecha en las canchas de Libertad y Lipton.