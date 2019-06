Rearte aspira a mantener la base y mejorarla con algunos retoques

Ariel Rearte, el técnico de Comunicaciones de Mercedes, se mostró conforme con la campaña realizada en la segunda temporada del equipo en la Liga Nacional, aspirando a mantener la base del plantel y mejorarla con un par de retoques para volver a ser competitivos.

“La verdad es que se cumplieron muchos objetivos y obtuvimos más premios de los que esperábamos cuando arrancamos el año. Haber estado en el Final Four del Súper 20 creo que para “Comu” fue un posicionamiento importante dentro de la Liga. La fase regular, con altibajos, pero con un cierre muy bueno pese a las bajas que nos permitió quedarnos con el cuarto puesto, y en playoffs confirmamos esa tendencia”, resumió el entrenador chaqueño.

El equipo aurinegro quedó muy cerca de sortear la fase de cuartos de final. “Lamentablemente en el quinto juego con Ferro tenía el equipo titular sin equiparse. Igual los que estuvieron dieron todo, quedamos a un tiro de jugar semifinales en la segunda temporada del club en la Liga”, consideró.

“Me quedó la sensación de que con el equipo completo podríamos haber jugado con San Lorenzo (semifinales) y compitiendo seriamente. No se dio, en cinco partidos el que pasa es el justo ganador, pero nos quedó esa espina de qué hubiera pasado si teníamos el equipo completo, si con Battle en cancha no hubiese sido distinto, sobre todo defensivamente, porque tapaba cualquier hueco. Si bien Upson estuvo un mes y colaboró mucho, para nosotros Robert era una garantía dentro del juego, sabíamos que en el último minuto aparecía una tapa o un rebote o tiros libres que en estos partidos tan cerrados de playoffs era una garantía cerca del aro”, puntualizó.

El técnico, que lleva una temporada y media en Mercedes, manifestó que “la verdad es que desde mi llegada estoy muy satisfecho por lo hecho y es la confirmación de que jugaremos la Liga Sudamericana el año próximo así que eso es el broche de oro para nosotros. Poder estar en un torneo internacional con dos años de competencia es un premio para todos”.

A la hora de hablar de las claves para lograr llegar a lo que se alcanzó Rearte remarcó: “El éxito fue que la gran mayoría de los jugadores rindieron al máximo, tanto en lo individual como en la fase colectiva. Creo que debemos rejuvenecer un poco el plantel, bajar un poco el promedio de edad en el quinteto inicial para así poder tener mejores prestaciones en el largo plazo, porque la Liga es muy exigente. Todos los días hay que salir a ganar y eso que nosotros este año cuidamos mucho a los jugadores y así todo hemos sufrido el problema de las lesiones”, indicó.

A la hora de hablar de lo que viene sostuvo: “Vamos a hacer algunos cambios que tengo planificados, estamos en la búsqueda de un nuevo preparador físico (Lucas Barci deja el club por razones personales) y comenzaremos las charlas con el resto del cuerpo técnico para definir situaciones. La idea es no tocar muchas cosas, ni del cuerpo técnico ni del plantel, pero hay cosas que considero debemos cambiar, por eso ya vamos a trabajar en eso”.

Respecto al plantel para la próxima temporada, el DT dijo que “Víctor Leal, el interno brasileño, va a ser parte del plantel como U-23 durante toda la temporada, y habría que traer otro U-23 para alargar el plantel y mantener la gran base del equipo del que estamos muy conformes por el trabajo que hicieron”.

“Mi idea es mantener la estructura. Podríamos ir al show case de Las Vegas, aunque una de las prioridades es renovar a Novar Gadson, suplantar a Robert (Battle) con uno parecido, aunque sabemos que no vamos a conseguir uno igual, y ver qué pasa con Davis, si quiere volver. Hay que tener en cuenta que aquella vez vino como un desconocido y hoy al ver su profile tiene diez puntos en la Liga de promedio, rebotes, asistencias. Es un aliciente para él y para otros clubes que lo puedan querer. Ojalá que podamos contar nuevamente con él”, manifestó por último Rearte.