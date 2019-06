Cerraron lista de paridad, pero sólo tres precandidatas encabezan las nóminas

Entre 2008 y 2009, el 40 por ciento de la Cámara de Diputados de la Nación estuvo integrada por mujeres. Fue el valor máximo registrado desde la sanción del cupo femenino, en 1993, cuando la participación de las mujeres no asomaba ni el 10 por ciento de representación en el cuerpo.

Finalmente ayer, por primera vez en Corrientes, cerraron listas con paridad de género porque está vigente la Ley Nº 27.412. La iniciativa, sancionada el 23 de noviembre de 2017, se estrena en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

En Corrientes se anotaron 16 nóminas de precandidatos a diputados nacionales para participar de las primarias de agosto, diez por el Frente de Todos que apoya la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández; tres por ECO+Juntos por el Cambio, que respalda al presidente de la Nación Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto; dos por Consenso Federal, que a nivel nacional apoyan a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. También presentó lista Ciudadanos a Gobernar, que a nivel nacional se manifestaron cercanos al precandidato Juan José Gómez Centurión.

Sólo el 18 por ciento de las nóminas está encabezada por mujeres. Una de ellas es La Doctrina, donde la abogada Adriana Vega se ubica en primer término. En 2017 también se había presentado para competir en las Paso. “Somos los Nuevos” es la lista encabezada por Yeni Iñíguez.

Ambas grillas van a internas en el Frente de Todos. La alianza habilitó, como en las primarias anteriores, la distribución de candidaturas para octubre a través del tradicional sistema D’hont. De esta manera, al menos dos listas buscarán colocar a sus candidatos, o tres, si hay un alto efecto de arrastre de la fórmula presidencial.

En este sentido, vale aclarar que si bien se ejecuta el sistema D’hont, esto no significa que se sorteará la paridad de género, sino que se debe respetar, de modo que quede intercalado. Las mujeres que están en segundo lugar en las grillas encabezadas por hombres en el peronismo y sus aliados son Nancy Sand, Mercedes Yagueddú, Aracely Ferreyra, Sonia López, Susana Araujo, Soledad Meza, Nelly Vega y María José Román.

La otra mujer que está primera en la grilla de precandidatos es la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter. La referente del PRO, en conjunto con la CC-ARI, participará de las internas de ECO+Juntos por el Cambio. Aquí se aplicará sistema D’hont sólo en el caso de que las listas alcancen un 25 por ciento del total de los votos de la alianza. La otra nómina lleva a la actual ministra de Educación, Susana Benítez, en segundo lugar de la nómina.

La paridad de género no se aplica en el ámbito provincial. Corrientes es la única provincia del NEA que no cuenta con esta ampliación de los derechos de representación política de las mujeres. En este sentido, no es un dato menor que en el Congreso de la Nación comenzó a notarse una mayor participación femenina tras la sanción de la ley de cupo del 30 por ciento en las listas en 1993.

En la Cámara de Diputados de la Nación, el pico máximo se observó en el período 2008-2009, hace una década, cuando el 40 por ciento del cuerpo estuvo integrado por mujeres. El mínimo se visibilizó en 1992-1993 cuando la representación femenina apenas alcanzaba un 5 por ciento del total. Se espera que con la nueva ley, se eleve la participación de las mujeres.

Un comportamiento atípico se observó en la Cámara de Senadores de la Nación. El pico máximo fue entre 2004-2005, cuando más del 45 por ciento del cuerpo estuvo representado por mujeres. Pero el mínimo fue entre 1998 y 1999, con menos del 5 por ciento de participación. Esto puede deberse a que pocas mujeres encabezan grillas en las provincias, lo que aminoraba sus chances de acceder a una banca en la Cámara alta nacional.

Actualmente, el Congreso de la Nación está conformado por un 61 por ciento de diputados y 38 por ciento de diputadas (99); y un 58 por ciento de senadores, frente a un 41 por ciento de senadoras (30), de acuerdo con datos del Observatorio Político Electoral del Ministerios del Interior de la Nación. Corrientes cuenta con siete diputados, de los cuales, tres son mujeres.