Reapareció Camau: “Alberto es la persona que unirá a los argentinos”

El senador nacional Carlos “Camau” Espínola afirmó que “Alberto Fernández es la persona que unirá a los argentinos” e inclinó su apoyo a favor del candidato del Frente de Todos de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Camau explicó en diálogo con Radio Sudamericana que Argentina “necesita unidad” y que se debe “mirar y trabajar en conjunto para sacar el país adelante”

El senador correntino manifestó que “el PJ debe tener una mirada distinta y pensar lo que la sociedad necesita”,

Camau habló sobre su silencio luego de los resultados en las elecciones Primarias. “Que yo no participe, que no aparezca, no significa que mi equipo no haya estado”, justificó.

Sobre la foto junto con Pichetto y Ricardo Colombi, Camau dijo: “No va a ser la única foto, habrá otras fotos; la política es del diálogo y eso lo que necesita Argentina hacia adelante. Van a haber muchas otras fotos, pero no tengo que dar explicaciones por cada cosa que hago”. “Hay mucho 4 de copas que sale a hablar; dicen cualquier cosa y son muchos los que estuvieron detrás de mi lista en las elecciones. Yo no me voy a desgastar en dar explicaciones a algunos que salen a hablar y cuando tienen que demostrar si tienen capacidad electoral, no lo pueden hacer”.

“Voy a ayudar para que Corrientes salga adelante. Hoy estamos en una situación crítica y creo necesario hacerlo entre todos”.