“Ruso” Lorhman pidió su extradición a la Argentina

José Horacio “El Ruso” Lorhman sorprendió en las últimas horas con una requeritoria, donde pide terminar de cumplir su condena en la Argentina. Se lo considera como uno de los cabecillas de la banda que secuestró al joven correntino Christian Schaerer en la primavera del 2003.

Lorhman condenado por la Justicia de Portugal pidió su extradición para terminar de cumplir su condena en la Argentina.

El pedido lo hizo mediante su abogado, el portugués Lopes Guerreiro. El “Ruso” Lohrman se encuentra detenido en el Establecimiento Penitenciario de Monsanto, ubicado en las afueras de Lisboa.

Desde que se lo acusó de ser el cabecilla de la banda, Lohrman quedó prófugo de la Justicia. Interpol lo buscó durante 13 años. Lo encontraron en febrero de 2017. Llevaba tres meses detenido en Lisboa, acusado de cinco robos a bancos.

Había ingresado bajo otra identidad. Tenía un pasaporte guatemalteco, a nombre de José Luis Guevara Martínez.

Su cómplice era otro conocido de la Justicia argentina: el correntino oriundo de Paso de los Libres, José “Potrillo” Maidana, también con pedido de detención internacional por el caso Schaerer.

“Mi primera causa fuera de Argentina fue en 2005. Me detuvieron en España. A los cuatro años me dieron un permiso para salir de una cárcel de Valencia y nunca me reintegré. Es una causa que tengo abierta”, detalló Lohrman a Clarín en una carta que llegó a la redacción a fines de agosto.

Y adelantó: “Voy a pedir pagar los años que me faltaron en Argentina. La anteúltima causa fue en Bulgaria, en 2011. Estuve dos años y medio hasta que pude hacer una fuga de película, espectacular. En ese país aun debo responder por el robo de un camión blindado y la fuga. Quiero llevar esa causa para Argentina y hacer un solo cúmulo de condena. Sé que me llevará un tiempo armar el rompecabezas de causas que tengo, pero en Bulgaria haré un arreglo con el juez para que todo sea más rápido y pueda ir a Argentina a cumplir una condena acumulativa”.

Según la versión de su abogado, Lohrman estaba detenido en Bulgaria con prisión preventiva (es decir, sin llegar a juicio) cuando se fugó de la cárcel. “Todavía no se lo juzgó en Bulgaria”, explica. “En Portugal recibió una pena de 18 años y 10 meses. Como su situación en ese país está resuelta, el gobierno portugués solicitó en octubre el traslado al gobierno búlgaro. Pero no hubo respuesta. Por eso hacemos la solicitud de traslado definitivo para la Argentina, para que cumpla allí la condena de la Justicia portuguesa. Estamos a la espera de la concreción o rechazo del pedido”.

Corrientes

En mayo de 2017, el Juzgado de Instrucción Federal de Corrientes envió un resumen de la causa de secuestro y desaparición para comenzar a gestionar la extradición a Argentina. Luego del vaciamiento de un arroyo, la única esperanza sería una posible revelación de Lohrman y Maidana.

Los primeros 12 detenidos por el caso fueron juzgados en 2007 y 2009. Se los condenó por secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y por su comisión con armas de fuego a penas de entre 8 y 25 años. En los juicios se comprobó que Lohrman y “Potrillo” Maidana lideraban la banda.

Tres semanas atrás, el caso Schaerer volvió a estar en agenda. Fue a partir de la noticia sobre el vaciamiento de un arroyo en Uruguayana, Brasil, para buscar los restos de Christian Schaerer, desaparecido desde 2003, luego de ser secuestrado en Corrientes. El dato había sido suministrado por un informante.

Los resultados fueron negativos: una empresa extrajo casi 9.200.000 litros de agua para que los expertos pudieran trabajar en el lecho del arroyo Imboa. Dos antropólogos, un geólogo y 20 peritos de Gendarmería Nacional participaron de la búsqueda, pero no se encontraron restos humanos.