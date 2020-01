Mataron a golpes a un hombre en predio del ex basural municipal de Virasoro

Un hombre, que hasta el momento no pudo ser identificado, fue asesinado a golpes en la localidad de Gobernador Virasoro.

La víctima tendría entre 50 y 60 años. Falleció ayer a la madrugada en el Hospital Escuela donde permanecía internado. De acuerdo con los primeros informes médicos, el deceso se produjo por graves lesiones en la cabeza. La Policía aún no pudo dar con los familiares. Por el crimen hay dos detenidos, uno de ellos es menor de edad. No se descarta la participación de más adolescentes en el crimen.

Todo comenzó el pasado 30 de diciembre alrededor de las 22.30, cuando vecinos avisaron a la Policía que en el barrio Narciso Vega, por calles Arroyo Ayuí y Provincia de Mendoza, próximo al ex basural municipal, se encontraba una persona tendida en la calle como consecuencia de una pelea.

Por tal motivo, los efectivos se dirigieron al lugar y hallaron al hombre en la vía pública en estado inconsciente, quien evidenciaba lesiones a la altura de la cabeza. Fue trasladado por una ambulancia al hospital local, luego derivado al Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Santo Tome, y debido a la complejidad de las lesiones -politraumatismo de cráneo-, fue trasladado al Hospital Escuela, donde lamentablemente en horas de la mañana de ayer se produjo su deceso.

Según las primeras averiguaciones, la víctima habría participado en un altercado, por lo que producto de las primeras pesquisas procedieron a la demora de un joven de 19 y un menor de 16 años, por hallarse presuntamente vinculados en el hecho que se investiga.

Al respecto, en la Comisaría de Distrito Segunda de Virasoro se prosiguen con las diligencias correspondientes a fin de determinar la identidad de este hombre (NN), y donde se continúan con las actuaciones sumariales del caso.

En la jornada de ayer, un grupo de efectivos recorrió el barrio en el que el hombre fue hallado sin vida, y nadie lo conocía.

Es probable que sea oriundo de la provincia de Misiones.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense a fin de practicarle la correspondiente autopsia médico legal.

El año 2019 culminó con 40 homicidios en la provincia de Corrientes. De los cuales 22 ocurrieron en Capital y 18 en el interior.